Бюджет 2026 оцеля в Конституционния съд, но „заплатите като на депутат“ за магистратите падат

Законът за държавния бюджет за 2026 г. остава в сила. На заседание на 20 октомври Конституционният съд отхвърли искането целият закон да бъде обявен за противоконституционен. Съдът обаче обяви за противоконституционни две промени, прокарани чрез Преходните и заключителни разпоредби на бюджета – в изчисляването на трудовия стаж по Кодекса на труда и в определянето на заплатите на магистратите по Закона за съдебната власт.

Решението е по конституционно дело №15/2026 г. и присъединените към него дела №16/2026 г. и №18/2026 г. Те са образувани по искания на народни представители от 52-рото Народно събрание и на омбудсмана.

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Освен бюджета в цялост, бяха оспорени §46 от Преходните и заключителни разпоредби, както и измененията в чл. 355, ал. 1–4 от Кодекса на труда и в чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт, приети с §11, т. 1–4 и §21, т. 1 от същите разпоредби.

Защо дефицитът не „събори“ бюджета

Съдът приема, че целта за салдото на сектор „Държавно управление“ и референтната стойност за дефицита му, заложени в чл. 25, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, отразяват два ангажимента на държавата. Първият е конституционният ангажимент за участие в изграждането и развитието на Европейския съюз (чл. 4, ал. 3 от Конституцията). Вторият е изпълнението на ратифициран и обнародван международен договор (чл. 5, ал. 4 от Конституцията).

По тази причина в националната правна система това правило придобива характер на правило, относимо към конституционните основи на публичните финанси. Според правото на ЕС обаче целта и референтната стойност са част от цялостен механизъм – при отклонение от тях трябва да се приложат мерки за коригиране в определен срок.

Оттук и изводът на съда: приемането на годишен бюджет в отклонение от целта за салдото и от референтната стойност на дефицита не води само по себе си до противоконституционност на закона. То е основание за прилагане на мерки за коригиране на отклонението.

Таванът от 3% е самоограничение на парламента

Отделно съдът разглежда изискванията за целта на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа и за референтната стойност на дефицита по нея. Същото важи и за забраната държавният бюджет да се приема с дефицит над 3% от брутния вътрешен продукт по салдото на сектор „Държавно управление“ и по консолидираната фискална програма.

Според съда тези изисквания са въведени от законодателя като самоограничение в закон, което законодателната власт сама си налага. В тях обаче не намира проявление конкретно конституционно изискване.

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Съдът посочва, че противоречието между двата закона безспорно има отрицателно въздействие върху правната сигурност като елемент на правовата държава. То обаче остава на законово ниво, тъй като не нарушава конституционни принципи и правила, и затова не е основание бюджетът да бъде обявен за противоконституционен.

Заплатите на магистратите: без обвързване с 60% от депутатската

Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт в частта „60 на сто от основното месечно възнаграждение на народен представител“. Текстът беше въведен с §21, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на бюджета.

Съдът приема, че изменението е обосновано от обща цел и е направено със закон. Тъй като обаче влиза в сила на 31 юли 2026 г. и променя трайно установен законов механизъм за определяне на възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите, то надхвърля конституционно допустимата обвързаност със закона за бюджета за 2026 г.

По преценка на съда промяната нарушава изискването на чл. 133 от Конституцията за стабилност на статуса на съдиите, прокурорите и следователите.

Трудовият стаж: промяната няма място в бюджета

Противоконституционни са обявени и измененията в чл. 355, ал. 1–4 от Кодекса на труда, приети с §11, т. 1–4 от Преходните и заключителни разпоредби на бюджетния закон. Мотивът на съда е, че изменението не е пряко обвързано с приходите и разходите в държавния бюджет за 2026 г.

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Без произнасяне по §46

Съдът отклони искането за установяване на противоконституционност на §46 от Преходните и заключителни разпоредби. С този параграф беше преустановено действието на чл. 244, ал. 2 от Кодекса на труда. Тъй като тази разпоредба междувременно е изменена, действието на §46 е изчерпано.

Особени мнения на петима съдии

В заседанието са участвали 11 конституционни съдии. Решението е подписано с особени мнения на съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов, Сашо Пенов и Невин Фети относно чл. 355, ал. 1–4 от Кодекса на труда и на съдия Орлин Колев относно чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

Становища са подписали съдия Орлин Колев относно чл. 355, ал. 1–4 от Кодекса на труда, както и съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов, Сашо Пенов, Невин Фети и Галина Тонева относно чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

Особените мнения и становищата ще бъдат публикувани на сайта на Конституционния съд по-късно.