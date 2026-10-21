България

Извънредно заседание на НС заради помилването на „петричкия Ескобар“

Депутатите ще изслушат представители на затворническата администрация, службите за сигурност и институциите

Василена Василева Василена Василева

21 октомври 2026, 06:52
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И звънредно заседание на Народното събрание (НС) е насрочено за днес по случая с помилването на Огнян Атанасов, известен като „петричкия Ескобар“. Това съобщиха от парламента на официалната си интернет страница. Заседанието е по искане на Асен Василев от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ и група народни представители.

Парламентът се събира извънредно заради помилването на "петричкия Ескобар"

На 9 октомври депутатите решиха да няма пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии в периода от 21 до 30 октомври 2026 г. включително. Въпреки това днес парламентът ще проведе извънредно заседание.

  • Кои ще бъдат изслушани

В дневния ред е включена една точка - изслушване на представители на институциите, имащи отношение към случая.

Сред поканените са главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов, настоящият началник на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е заемал поста началник на затвора през ноември и декември 2022 г.

Предвижда се да бъде изслушан и началникът на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН, както и лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, използвано при помилването му.

В списъка на предложените за изслушване са още председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), председателят на Комисията по помилването към президента на Република България, главният секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР), директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и директорът на Специализираната болница за активно лечение към затвора в София.

  • Какво ще изясняват депутатите

Изслушването е свързано с обстоятелствата около изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с Указ № 119 от 5 декември 2022 г.

Депутатите искат да получат информация и за отразяването на инцидент с дата 16 ноември 2022 г., както и за данни за евентуален натиск и заплахи срещу лекари и техни близки.

В обхвата на изслушването са включени още обменът на информация с президентската институция, евентуалните връзки на Атанасов с ДАНС и МВР и предприетите проверки по случая.

ПП иска ново извънредно заседание на НС във връзка с помилването на „петричкия Ескобар"

  • Предишният опит за изслушване се провали заради липса на кворум

Миналата седмица председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента, че са събрани подписи за ново извънредно заседание по случая с помилването на Огнян Атанасов.

По думите му искането е било подкрепено от „Демократична България“ и ГЕРБ-СДС, докато от „Възраждане“ не са се подписали.

На 13 октомври Народното събрание не успя да събере кворум за провеждането на извънредно заседание по случая с помилването на Атанасов, свързван с наркотрафик.

Тогава от опозицията обвиниха управляващите, че избягват изясняването на случая и поставят „чадър“ над президента Илияна Йотова.

От „Прогресивна България“ заявиха, че са запознати с медицинската експертиза, според която Атанасов страда от заболявания, несъвместими с живота.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Нелли Желева    
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