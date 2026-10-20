Свят

Вучич: Световна война ще започне – ще бъде чудо, ако не започне

Той описа международната обстановка като изключително тревожна

Николай Киров Николай Киров

20 октомври 2026, 17:27
Вучич: Световна война ще започне – ще бъде чудо, ако не започне
Източник: EPA/БГНЕС

„Нагласата ми е, че световна война ще започне – ще бъде чудо, ако не започне“. Това заяви Александър Вучич, който през септември подаде оставка като президент на Сърбия, в интервю за „Внимание: Собчак“ на известната руска журналистка Ксения Собчак.

„Достигнахме точка, от която няма връщане назад, би било чудо, ако това не се случи. Всеки ден четете все по-зловещи новини - при тези обстоятелства за мир не може и да става дума“, каза Вучич.

Той описа международната обстановка като изключително тревожна и изрази песимизъм за възможността напрежението да бъде овладяно. Изказването му идва на фона на продължаващата война в Украйна и на задълбочаващите се противоречия между Русия и западните държави.

Според Вучич, Сърбия е „малка нация, която трябва да оцелява в много трудна среда“.

По думите му положението на страната е изключително тежко, защото тя е „напълно обградена от НАТО“. Единственото изключение е Босна и Херцеговина, и то само заради съществуването на Република Сръбска – въпреки че Сараево иска тя да се присъедини към Алианса.

„Ето защо се въоръжаваме, произвеждаме оръжия и боеприпаси. Ние сме единствената истински неутрална държава – Австрия например е неутрална само на хартия, докато ние сме неутрални на практика. Трябва да се защитаваме. Знаем колко сме малки, но въпреки това оставаме трън в очите на всички, пречим на всички“, каза Вучич.

„Дори самият дявол е добре дошъл, само не и Вучич“

Той не спести критики и към вътрешните и външните си опоненти.

„Днес тези хора получават открита подкрепа от Хърватия, Черна гора и различни лидери – всеки е добре дошъл, дори самият дявол, само не и Вучич. Това е резултатът от десетилетие на пропаганда и десетилетие на инвестиции в тази кампания“, заяви той.

Вучич е категоричен, че знае кой стои зад протестите на студентите в Сърбия, но отказва да назове конкретни държави.

„Ако назова конкретно кой стои зад това, само ще влоша положението на страната си. Вярвам, че хората в Сърбия виждат всичко това съвсем ясно“, каза той и добави: „Бих могъл да назова конкретни държави – ясно е откъде идва всичко това, но нямам право да поставям гражданите на моята страна в подобна ситуация. Разбирам ли откъде идва това? Да, разбирам всичко – точно затова се боря срещу тях.“

„27 лидери се изправят и ме питат: за какъв се мислиш?“

Най-силният натиск според Вучич идва от Брюксел.

„Когато пристигна на среща на върха на Европейската политическа общност или на заседание на Европейския съвет, 27 лидери се изправят и искат обяснение: „За какъв се мислиш – единственият в Европа, който не е наложил санкции на Русия?“ И аз наистина съм единственият. Опитвам се да не търся оправдания; просто им казвам истината в очите. Мислите ли, че това е лесно? И ако беше толкова лесно, защо никой друг не го прави? Никой друг не го прави“, разказа той.

Вучич подчерта, че въпросът за санкциите срещу Русия е „абсолютният приоритет номер едно“, дори по-значим от отказа му да признае независимостта на Косово. Той спомена и унгарския премиер Виктор Орбан, когото нарече „моя приятел“, но отбелязва, че не е издържал на натиска и е въвел санкции.

„В Русия преди гледаха с по-голямо уважение на моя приятел Виктор Орбан, както и на още неколцина от Европа – тъй като те са част от Европейския съюз и в този смисъл това имаше значение, но те въведоха всякакви санкции. Не успяха да издържат на натиска отвътре в ЕС. А ние, една малка държава, успяхме да устоим на този натиск и не наложихме подобни санкции“, каза Вучич.

„В Кремъл не осъзнават напълно реалността“

Той отправи и рядка критика към Москва. „Може би в Кремъл не осъзнават напълно реалността – съществува склонност да се предполага, че всички в Русия живеят така, както хората в Москва, Санкт Петербург или Екатеринбург, но това просто не е така, не навсякъде е едно и също“, подчерта Вучич.

„Дехуманизация, криминализиране, отричане на резултатите“

Той се оплака от системна кампания срещу него и семейството му. „След години на дехуманизиране на моята личност, криминализиране на семейството ми и отричане на постигнатите от мен резултати... не знам дали сте посещавали Белград преди, но със сигурност сте забелязали строителните кранове навсякъде. Белград никога не е изглеждал по-красив. И все пак, никога няма да ги чуете да признаят това, защото те отказват да признаят постиженията на когото и да било другиго. Това е част от идеология, която настоява, че вие дори не сте човек – че сте чудовище. Това е дехуманизация. Криминализиране, отричане на резултатите – тези три неща са налице тук. Каквото и да кажа, за тях няма никакво значение“, смята Вучич.

„Двойни стандарти“ за Косово и Украйна

Вучич посочи двоен стандарт в отношението на Запада към Косово и Украйна. „Отказвам да призная независимостта на Косово – да я утвърдя или легитимирам. Не желая да приема случилото се в правен смисъл през годините – от агресията, когато страната ни беше подложена на бомбардировки, та чак до 2008 г., когато Косово едностранно обяви своята независимост. Днес те биха искали да намерят някого в Сърбия, който да приеме тази независимост, за да могат да кажат: „Чудесно! Вече сте „добри“! Но ако не си съгласен, те твърдят, че си „заседнал в миналото“. Често им отговарям, като посочвам, че на украинците казват точно обратното: представят защитата на териториалната цялост на Украйна като „гледане към бъдещето“, докато когато става въпрос за сърби, защитаващи собствената си териториална цялост, те го наричат „връщане към миналото“. Това са двойни стандарти – изключително сериозен проблем“, счита Вучич.

„Щом пътувате до Русия за Деня на победата – всичките ви постижения губят значение“

Вучич обобщи геополитическата логика, която според него се използва срещу него: „Колкото и да се строи в Сърбия, колкото и да говорите на мен и на други журналисти за икономически растеж – щом пътувате до Русия за честванията на Деня на победата и изразявате симпатия към Путин, всичките ви постижения губят значение в контекста на геополитическата криза, която се разгръща в момента между Европа и Русия. Важното е, че сте присъствали на честванията на Деня на победата.“

Редактор: Николай Киров
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