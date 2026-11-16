„Зад всяко гише стои човек“: Съдилища и прокуратури осъмнаха с послание

„Невидимите в съдебната система“ излязоха с емоционален ултиматум към държавата, след като гишетата в съдилища и прокуратури в цялата страна осъмнаха с черни плакати и посланието, че зад всяко бюро стои човек и семейство, които очакват реално увеличение на заплатите, а не просто празни уверения.

Източник: Софийска районна прокуратура

След протеста на 13 ноември и празните столове - символ на риска системата да изгуби служителите си, днес на преден план са хората, които все още стоят зад тях.

ВКС се обяви срещу бюджета на съдебната власт

„Зад всяко гише има човек. Човек, който посреща чуждите тревоги, а често премълчава своите. Който носи отговорност, издържа семейство и иска да живее достойно от труда си. Не искаме привилегии. Искаме справедливо заплащане и причина да останем“, заявиха инициаторите.

Източник: Софийска районна прокуратура

Инициативата „Невидимите в съдебната система“ тръгна от Софийската районна прокуратура и получи подкрепа от съдебни служители в цялата страна. Деловодители, съдебни секретари, призовкари, архивари, експерти и технически служители застават зад общо искане – трудът, без който правосъдието не може да работи, да получи признание и справедливо възнаграждение.

Очакване за конкретни бюджетни решения

Обявеното днес, 16 ноември 2026 г., уверение, че заплатите и средствата за облекло няма да бъдат намалявани, е важен сигнал, но служителите очакват той да се превърне в конкретни бюджетни решения.

„Да не ни отнемат е необходимо. Да оценят труда ни справедливо е целта“, заявиха инициаторите. Те обявиха, че искането за трайно увеличение на основните възнаграждения, съобразено с натовареността, квалификацията и отговорността, остава, като настояват за доходи, които дават перспектива на младите и задържат хората с опит.

Източник: Софийска районна прокуратура

Акцията продължава без прекъсване на обслужването на гражданите, успоредно с националната подписка, а служителите настояват техни представители да участват в обсъждането на решенията за заплащането и условията им на труд.

„На работните си места сме. Искаме да останем. Но повече не можем да си позволим да бъдем невидими“, казаха още инициаторите.