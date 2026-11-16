България

„Зад всяко гише стои човек“: Съдилища и прокуратури осъмнаха с послание

Инициативата „Невидимите в съдебната система“ продължава протестните си действия с черно-бели плакати в цялата страна, настоявайки уверенията за запазване на доходите да се превърнат в реално увеличение на заплатите в бюджета

16 ноември 2026, 14:19
„Зад всяко гише стои човек“: Съдилища и прокуратури осъмнаха с послание
Източник: Софийска районна прокуратура

„Невидимите в съдебната система“ излязоха с емоционален ултиматум към държавата, след като гишетата в съдилища и прокуратури в цялата страна осъмнаха с черни плакати и посланието, че зад всяко бюро стои човек и семейство, които очакват реално увеличение на заплатите, а не просто празни уверения.

Източник: Софийска районна прокуратура

След протеста на 13 ноември и празните столове - символ на риска системата да изгуби служителите си, днес на преден план са хората, които все още стоят зад тях.

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„Зад всяко гише има човек. Човек, който посреща чуждите тревоги, а често премълчава своите. Който носи отговорност, издържа семейство и иска да живее достойно от труда си. Не искаме привилегии. Искаме справедливо заплащане и причина да останем“, заявиха инициаторите.

Източник: Софийска районна прокуратура

Инициативата „Невидимите в съдебната система“ тръгна от Софийската районна прокуратура и получи подкрепа от съдебни служители в цялата страна. Деловодители, съдебни секретари, призовкари, архивари, експерти и технически служители застават зад общо искане – трудът, без който правосъдието не може да работи, да получи признание и справедливо възнаграждение.

  • Очакване за конкретни бюджетни решения

Обявеното днес, 16 ноември 2026 г., уверение, че заплатите и средствата за облекло няма да бъдат намалявани, е важен сигнал, но служителите очакват той да се превърне в конкретни бюджетни решения.

„Да не ни отнемат е необходимо. Да оценят труда ни справедливо е целта“, заявиха инициаторите. Те обявиха, че искането за трайно увеличение на основните възнаграждения, съобразено с натовареността, квалификацията и отговорността, остава, като настояват за доходи, които дават перспектива на младите и задържат хората с опит.

Източник: Софийска районна прокуратура

Акцията продължава без прекъсване на обслужването на гражданите, успоредно с националната подписка, а служителите настояват техни представители да участват в обсъждането на решенията за заплащането и условията им на труд.

„На работните си места сме. Искаме да останем. Но повече не можем да си позволим да бъдем невидими“, казаха още инициаторите.

Източник: Софийска районна прокуратура    
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