Случаите на морбили във Врачанско се увеличават: Какви са рисковете и симптомите?

В община Бяла Слатина са регистрирани 17 случая, повечето от които са неваксинирани деца

25 март 2026, 10:37
С лучаите на морбили у нас продължават да растат, а Министерството на здравеопазването разпореди извънредна имунизация. В община Бяла Слатина, област Враца, общо 17 души са заболели, като за момента лабораторно потвърдените случаи са девет. Засегнатите са деца на възраст от 5 месеца до 15 години, както и един представител на медицинския персонал. Към момента всички болни са в стабилно състояние, съобщи NOVA.

Общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова обясни в ефира на „Твоят ден”, че личните лекари активно издирват децата, които са пропуснали задължителните имунизации. „В тези дни, от миналата седмица, откакто стана ясно, че имаме случаи на морбили в страната, всички ние издирваме нашите пациенти, които подлежат малки на имунизация и реимунизация за морбили и сме в непрекъсната телефонна връзка и издирване на тези деца”, сподели тя.

Според д-р Николова част от родителите продължават да отлагат ваксинацията. „За съжаление, част от родителите не откликват на нашите покани. Знаете, в последно време има и доста антиваксърски настроения или може би малко се неглижира въпросът, смята се, че може да се отложи по-далече във времето”, посочи лекарят. Проверка показва, че от първите седем случая във Врачанско само едно дете е имало ваксина. Към момента данните за имунизационния обхват в региона са под препоръчителните 95% - 89% при 13-месечните деца и 82% при 12-годишните.

„Непрекъснато говорим, че трябва да имаме висок процент на обхванати подлежащи – трябва да се движи около 95%, за да сме сигурни, че няма да се случват такива взривове от заболяването, така както в момента наблюдаваме”, подчерта д-р Николова. Тя разясни и какви са основните признаци на инфекцията: „Симптомите са висока температура, която може да достигне до 39 градуса, сълзене от очите, болка в гърлото, обилна хрема. Появява се един характерен обрив, който започва от лицето – около носа, около устните, зад ушите, постепенно се обхващат гърдите, раменете. Обривът прилича на географска карта, той е много специфичен, лесно се разпознава”.

Източник: NOVA    
