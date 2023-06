След взривяването на ВЕЦ "Каховка": Последствията

В нощта срещу вторник бентът на Каховската водноелектрическа централа (ВЕЦ) на река Днепър в Украйна бе взривен. В резултат от разрушенията започна неконтролируемо изтичане на вода. Нова Каховка, на левия бряг и под руски контрол, се оказа потопена. В залятата зона от реката са още 14 населени места, а в опасност са още около 80.

Според руските служби за спешна помощ 14 от 28 участъка на водноелектрическата централа вече са се срутили, срутването продължава. Сега водата се движи към островите Казан и Переславски.

Надземните конструкции на станцията са разрушени. Водата тече надолу по течението на Днепър. Очаква се водата да достигне до нормални нива в рамките на 72 часа.

Максималното ниво на покачване на водата в района на Каховската ВЕЦ може да достигне 12,5 метра.

Последици от разрушението

Съобщава се, че Нова Каховка е изцяло под вода.

По-рано нивото на покачване на водата в селището достигна 10 м, крайбрежните зони на близкия Днепър и Корсунка са наводнени. Жителите на около 300 къщи, разположени на брега на Днепър, са евакуирани. Започнала е евакуация и в някои населени места в градския район Новокаховски, предава ТАСС.

Подразделенията на Националната полиция и Държавната служба за извънредни ситуации на Херсонска област бяха вдигнати по тревога за евакуация на цивилното население от потенциални зони на наводнение на десния бряг на река Днепър, предава РБК-Украйна.

В зоната на потенциално наводнение на десния бряг са селата Николаевка, Олговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и отчасти град Херсон.

Към 7:30 ч. са напълно или частично наводнени следните населени места: Тягинка, Лвов, Отрадокаменка (Бериславски район). Ивановка, Николское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров (област Херсон).

Zelensky announces that 150 tons of engine oil have polluted the Dnipro river due to Russia’s decision to destroy the Kakhovka dam.



Russia just caused an ecological disaster.



Never forget that Russia is a terrorist state! pic.twitter.com/C7u8sbKiOq — Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023

Около 16 хиляди души на десния бряг на Херсонска област се оказаха в критичната зона.

Към 10.00 часа в Херсонска област вече са евакуирани 742 души.

Заради неконтролирано изтичане на вода, продължава разрушаването на бента. Част от Нова Каховка е временно изключена от електричество.

Андрей Алексеенко, председател на правителството на окупираната от Русия част на Херсонска област, свидетелства на свой ред, че в зоната на наводнението попадат 14 населени места, в които живеят 22 000 души. Той допълни, че нивото на покачване на водата под ВЕЦ-а е от 2 до 4 м, което не застрашава големите населени места надолу по течението.

Водноелектрическата централа е претърпяла сериозни щети и се предполага, че е невъзможно да бъде ремонтирана, а в момента продължава да се руши.

В Кривой Рог имаше повреди във водоснабдителната система.

Пробивът и неконтролираното изпускане на вода няма да могат да повлияят критично на отбранителната линия на руските сили в района, въпреки че част от укрепленията "ще трябва да бъдат преместени“, заяви военният експерт от т.нар. ЛНР полковник Виталий Киселев .

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023

Заместник-командирът на бригада "Дон" отбеляза, че въоръжените сили на Украйна напускат устието на Днепър след пробива на водноелектрическата централа.

Около 600 къщи бяха наводнени в три населени места в Новокаховски район.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че извънредното положение няма да засегне водоснабдяването на украинската столица.

Ситуацията със Запорожката АЕЦ

Експерти на МААЕ следят ситуацията в Каховската ВЕЦ. Според тях преки рискове за ядрената безопасност на Запорожката АЕЦ няма.

Ренат Карчаа, съветник на генералния директор на концерна "Росенергоатом", също каза, че рисковете за АЕЦ са минимални и няма основания за безпокойство. Подобни бедствия са били прогнозирани при проектирането и строителството на АЕЦ.

Липсата на заплахи за АЕЦ потвърди директорът на централата Юрий Черничук.

Ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси съобщи за спад на нивото на водата в резервоара за охлаждане на АЕЦ. В същото време Ренат Карчаа заяви, че водата в басейните на ЗАЕЦ не се използва за охлаждане на реакторите.

The Nova Kakhovka dam, a major hydroelectric power plant in southern Ukraine, was severely damaged by an explosion early Tuesday, unleashing flooding near the front lines.



Ukrainian officials said the torrent of water left thousands of people at risk and complicated evacuation… pic.twitter.com/9Nc1DlzK4I — The Washington Post (@washingtonpost) June 6, 2023

Водоснабдяване на Крим

Както отбеляза кметът на Нова Каховка, разрушаването на станцията ще доведе до проблеми с доставката на вода до Крим.

Губернаторът Михаил Развожаев на свой ред заяви, че повредата на водноелектрическата централа няма да се отрази на водоснабдяването на Севастопол, тъй като градът използва собствен резервоар, водните запаси в него са максимални.

Според ръководителя на Крим Сергей Аксьонов няма заплаха от наводнения на полуострова, има риск Северно-Кримският канал да стане плитък, но в района има достатъчно водни запаси.

Прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков заяви, че Крим е подготвен във водоснабдяването без Севернокримския канал.

Реакции

Украинското външно министерство призова за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН заради пробива на бента на Каховския язовир. Украйна категорично обвинява Русия за случилото се и определя това като "терористичен акт“.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски нареди евакуацията на жителите на десния бряг на Херсонска област поради заплахата от наводнения. Той свика и заседание на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) на Украйна.

На свой ред Андрий Йермак, ръководител на украинската президентска канцелария, заяви, че експлозията на Каховската водноелектрическа централа означава, че Крим ще остане без вода и има рискове за Запорожката АЕЦ.

Междувременно външният министър Дмитрий Кулеба нарече експлозията на Каховската водноелектрическа централа най-голямата техногенна катастрофа в Европа от десетилетие.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Украйна е извършила диверсия в Каховската водноелектрическа централа. Според него това е свързано с неуспешното контранастъпление на Киев.

За Каховската ВЕЦ

Каховската ВЕЦ е включена в каскадата водноелектрически централи на Днепър (общо шест), и е завършена до средата на 70-те години. Станцията е шестото, долно стъпало на каскадата. Намира се под други водноелектрически централи по поречието на реката, на 5 км от Нова Каховка.