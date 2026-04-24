След трагедията край край Малко Търново: Наградиха полицая, спасил хора от автобуса

Той получи благодарствена грамота за проявената смелост в критичната ситуация

Обновена преди 2 часа / 24 април 2026, 07:07
Емил Дечев също защити Кандев: Стари ченгета използват мръсни номера
Трайков: Още няма отговор от турска страна за споразумението с „Боташ”
Гюров: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев
Кандев получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него
„Не мога да си държа главата изправена”: Трагедията на жената, починала след уголемяване на бюста с хиалурон
По 15 евро бонус ще получат членовете на СИК, които нямат грешки в протоколите
Родители със сигнал за бити, заключвани и тормозени деца в детска градина в Павликенско
Избраните от две листи депутати, решават от коя да влязат в в 52-рото НС

Н аградиха граничния полицай Ивелин Арабаджиев, който в сряда с риск за живота си помогна на десетки пътници да излязат от катастрофиралия украински автобус край ГКПП „Малко Търново”.

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Областният управител на Бургаска област Добромир Гюлев му връчи благодарствена грамота за проявената смелост в критичната ситуация.

„От човешка гледна точка бях на място, реагирах както трябва, макар и с риск и опасност, но това ни е работата. Има ли възможност, бих помогнал и мисля, че всеки един гражданин би трябвало да помага в такъв случай”, коментира Ивелин Арабаджиев.

Двама от общо 8 ранени пътници при катастрофата остават за лечение в университетската многопрофилна болница в Бургас. Едната от пациентките е в отделението по неврохирургия, заради удар в главата, а друга жена е настанена в първа хирургия, където се наблюдава заради наранен гръден кош, съобщи NOVA.

Разкриха състоянието на жените, оцелели при фаталния инцидент с украинския автобус

Няма опасност за живота на пострадалите, но наблюдението върху тях ще продължи още два-три дни, казват лекарите.

Тежкият инцидент се случи рано сутринта на 22 април в непосредствена близост до граничния пункт край Малко Търново. Автобус с украинска регистрация, превозващ общо 39 души (36 пасажери, двама шофьори и стюард), закъсва на пътя в посока Турция, вероятно поради липса на гориво.

Граничен полицай спаси хора от катастрофиралия край Малко Търново автобус

Докато пътниците, предимно жени и деца, са извън превозното средство, се разиграва истински кошмар. Автобусът внезапно тръгва на заден ход, прегазва част от хората намиращи се отзад, след което пропада в дълбоко и изключително стръмно дере. По време на инцидента двамата шофьори са били извън машината.

Трагедията отне живота на двама души на място, а девет бяха хоспитализирани в Бургас с различни наранявания. За изваждането на превозното средство от стръмната урва бе организирана специализирана техника, а Окръжна прокуратура – Бургас продължава разследването, за да установи точните причини за фаталната авария.

Наско Сираков: Атанас Бостанджиев е новият собственик на ПФК "Левски"

Тръмп влезе в челен сблъсък с принц Хари заради Украйна

Окончателно решение срещу предсрочното освобождаване на Евелин Банев – Брендо

Край на въздушната блокада - Иран възобновява международните полети

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Политически искри в Кипър: Доналд Тръмп и Макрон с различни позиции за мира с Иран

Европейските лидери искат да се ангажират още повече с деескалацията на напрежението в Близкия изток

Извънредна среща между семействата вдига напрежението в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive"

Нов трус край остров Крит

Според Геодинамичния институт земетресението е било с магнитуд 5 по Рихтер

INNOVISION AWARDS 2026 приема кандидатури до 10 май

Конкурсът кани компании, стартъпи, образователни и научни организации, НПО, индивидуални участници и студентски екипи да подадат своите проекти в осем категории

Кметът на Кричим се отказа от депутатското си място

Атанас Калчев благодари за подкрепата, която е получил, и обяви, че продължава да ръководи общината

„Майкъл": Биографичният филм, който превърна Джаксън в божество, а истината – в „глупости"

Новият биографичен филм „Майкъл“ предизвика скандал с опита си да превърне Майкъл Джексън в божество, игнорирайки тъмната страна на неговата история. Лентата е визуално блестяща, но според критиците подменя фактите с квазирелигиозна измислица

Асен Василев за заплахите срещу Кандев: Когато някой започне да си върши работата, му спретват дело с фалшиви свидетели

Коментарът му във Facebook е придружен от снимка на Георги Кандев с надпис "#няма да се прибера"

Reuters: Имейл на Пентагона загатва за отстраняване на Испания от НАТО заради раздора около Иран

Скандален имейл разкрива плановете на САЩ да накажат „нелоялните“ съюзници заради отказа им да подкрепят войната в Иран. Мадрид и Лондон са под прицел, докато Вашингтон преосмисля бъдещето на алианса и военните си бази в Европа

Оставиха в ареста двамата бивши украински военни, обвинени в шпионаж срещу България

Karex, която доставя презервативи, заяви, че е била принудена да повиши цените с до 30%, а глобалният доставчик Top Glove съобщи, че основният материал за синтетичните гумени ръкавици е поскъпнал двойно

Защо избираме България? TEDxIlinden търси отговора в историите на вдъхновяващи личности

Събитието ще събере на една сцена хора от различни професионални области, обединени от общото – личен избор да останат, да се върнат или да се развиват в България

Ирина Щонова пред АИКБ: Работихме с бизнеса за решения в условия на криза

Служебният кабинет отчита осигурени 334 млн. евро за енергоемките предприятия и реално работещи месечни компенсации за тока

Стихията премина през жилищни райони и колежи в град Инид; властите предупреждават за критична ситуация в четири щата

Media Play събира водещи имена от филмовата и телевизионната индустрия в София

Събитието се завръща за четвъртото си издание със силно международно участие и с фокус върху свързването на професионалисти и изграждането на стратегически трансгранични партньорства

Чудото в „Пирогов": 15-годишният борец Алекси пребори най-тежката травма и бе изписан

След сложна операция на прешлените и интензивно лечение, лекарите вдигнаха на крака младия спортист, приет с парализа и тежка гръбначна травма

Джак Никълсън на 89! Дъщеря му сподели емоционален кадър по повод рождения му ден

Дъщерята на Джак Никълсън, Лорейн, сподели рядка снимка на легендарния актьор за рождения му ден, давайки на феновете интимен поглед към неговото уединение, докато едновременно с това разтърси Холивуд с остро есе срещу културата на статуса

