След трагедията край край Малко Търново: Наградиха полицая, спасил хора от автобуса

Н аградиха граничния полицай Ивелин Арабаджиев, който в сряда с риск за живота си помогна на десетки пътници да излязат от катастрофиралия украински автобус край ГКПП „Малко Търново”.

Източник: БТА

Областният управител на Бургаска област Добромир Гюлев му връчи благодарствена грамота за проявената смелост в критичната ситуация.

„От човешка гледна точка бях на място, реагирах както трябва, макар и с риск и опасност, но това ни е работата. Има ли възможност, бих помогнал и мисля, че всеки един гражданин би трябвало да помага в такъв случай”, коментира Ивелин Арабаджиев.

Двама от общо 8 ранени пътници при катастрофата остават за лечение в университетската многопрофилна болница в Бургас. Едната от пациентките е в отделението по неврохирургия, заради удар в главата, а друга жена е настанена в първа хирургия, където се наблюдава заради наранен гръден кош, съобщи NOVA.

Няма опасност за живота на пострадалите, но наблюдението върху тях ще продължи още два-три дни, казват лекарите.

Тежкият инцидент се случи рано сутринта на 22 април в непосредствена близост до граничния пункт край Малко Търново. Автобус с украинска регистрация, превозващ общо 39 души (36 пасажери, двама шофьори и стюард), закъсва на пътя в посока Турция, вероятно поради липса на гориво.

Докато пътниците, предимно жени и деца, са извън превозното средство, се разиграва истински кошмар. Автобусът внезапно тръгва на заден ход, прегазва част от хората намиращи се отзад, след което пропада в дълбоко и изключително стръмно дере. По време на инцидента двамата шофьори са били извън машината.

Трагедията отне живота на двама души на място, а девет бяха хоспитализирани в Бургас с различни наранявания. За изваждането на превозното средство от стръмната урва бе организирана специализирана техника, а Окръжна прокуратура – Бургас продължава разследването, за да установи точните причини за фаталната авария.