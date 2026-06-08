Ана Фарис разкри каква е била изрязаната шега с Мелания Тръмп от „Страшен филм 6“

С лед близо 25 години завръщането на Ана Фарис към поредицата „Страшен филм“ (Scary Movie) изискваше актуализация на персонажа ѝ, която да отразява новото време, пише Deadline .

В „Страшен филм 6“, който вече е по кината, Фарис обясни, че е изиграла героинята си Синди Кембъл като „класически MAGA“ тип (привърженик на Доналд Тръмп), отбелязвайки, че дори е направила шега с Мелания Тръмп, която в крайна сметка е била изрязана от филма.

Anna Faris Reveals 'Scary Movie 6' Melania Trump Joke That Got Cut: "Classic MAGA Rabbit Hole" https://t.co/hI9hK2ItxU — Deadline (@DEADLINE) June 7, 2026

„Винаги настоявах Синди да бъде пропаднала в класическата зарибявка по MAGA. От онези хора, които виждахте пред Walmart по време на карантината да вдигат някакъв безумен, див скандал“, сподели тя пред Dexerto.

Фарис продължи:

„Имаше един момент, в който се натрясквам брутално, просто бях толкова пияна – в пикапа си, разбира се – поглеждам в огледалото за обратно виждане и си казвам: „Бъди най-добра, Синди Кембъл. Бъди най-добра.“ („Be best, Cindy Campbell. Be best.“). Това не влезе във филма, но ми хареса моето малко намигване там“.

Anna Faris Reveals the Hilarious Jokes That Didn’t Make It Into ‘Scary Movie 6’ https://t.co/eIVdLiPkUC — Comic Basics (@comic_basics) June 8, 2026

Фразата е препратка към кампанията „Be Best“ („Бъди най-добър“), която бившата първа дама на САЩ стартира през 2018 г. за борба с кибертормоза. По онова време инициативата беше подложена на сериозни критики и ирония предвид прословутото поведение на самия Доналд Тръмп в интернет.

„Знаете ли, какво толкова може да се направи? Някой ще се разсърди на Синди ли?“, пошегува се Фарис и допълва:

„Участвам във филм, който наистина е най-обилният на обиди филм, правен някога, и аз съм в главната роля. Участвам в обидни идеи. Мисля, че вече мога да направя всичко. Това ме освободи“.

Anna Faris on the jokes cut from 'SCARY MOVIE 6' pic.twitter.com/ThecjlfBNM — ScreenTime (@screentime) June 8, 2026

След пробива си с пародията на оцеляващо момиче Синди Кембъл в оригиналния „Страшен филм“ (2000) на братята Уейънс, сега актрисата се събира отново с Марлон Уейънс, Шон Уейънс и Реджина Хол в „Страшен филм 6“. Макар Фарис да се завърна за „Страшен филм 2“ (2001), „Страшен филм 3“ (2003) и „Страшен филм 4“ (2006), тя пропусна „Страшен филм 5“ през 2013 г., където главната роля бе поверена на Ашли Тисдейл.