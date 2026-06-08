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Ана Фарис разкри каква е била изрязаната шега с Мелания Тръмп от „Страшен филм 6“

Ана Фарис разкри, че от „Страшен филм 6“ е изрязана шега с Мелания Тръмп. Героинята ѝ Синди Кембъл трябвало да бъде „MAGA фенка“, която пияна в пикап иронизира лозунга „Be Best“. Актрисата сподели, че филмът е най-обидният досега, което ѝ дало пълна свобода

8 юни 2026, 16:49
Ана Фарис разкри каква е била изрязаната шега с Мелания Тръмп от „Страшен филм 6“
Източник: БТА/АР

С лед близо 25 години завръщането на Ана Фарис към поредицата „Страшен филм“ (Scary Movie) изискваше актуализация на персонажа ѝ, която да отразява новото време, пише Deadline.

В „Страшен филм 6“, който вече е по кината, Фарис обясни, че е изиграла героинята си Синди Кембъл като „класически MAGA“ тип (привърженик на Доналд Тръмп), отбелязвайки, че дори е направила шега с Мелания Тръмп, която в крайна сметка е била изрязана от филма.

„Винаги настоявах Синди да бъде пропаднала в класическата зарибявка по MAGA. От онези хора, които виждахте пред Walmart по време на карантината да вдигат някакъв безумен, див скандал“, сподели тя пред Dexerto.

Фарис продължи:

„Имаше един момент, в който се натрясквам брутално, просто бях толкова пияна – в пикапа си, разбира се – поглеждам в огледалото за обратно виждане и си казвам: „Бъди най-добра, Синди Кембъл. Бъди най-добра.“ („Be best, Cindy Campbell. Be best.“). Това не влезе във филма, но ми хареса моето малко намигване там“.

Фразата е препратка към кампанията „Be Best“ („Бъди най-добър“), която бившата първа дама на САЩ стартира през 2018 г. за борба с кибертормоза. По онова време инициативата беше подложена на сериозни критики и ирония предвид прословутото поведение на самия Доналд Тръмп в интернет.

„Знаете ли, какво толкова може да се направи? Някой ще се разсърди на Синди ли?“, пошегува се Фарис и допълва:

„Участвам във филм, който наистина е най-обилният на обиди филм, правен някога, и аз съм в главната роля. Участвам в обидни идеи. Мисля, че вече мога да направя всичко. Това ме освободи“.

След пробива си с пародията на оцеляващо момиче Синди Кембъл в оригиналния „Страшен филм“ (2000) на братята Уейънс, сега актрисата се събира отново с Марлон Уейънс, Шон Уейънс и Реджина Хол в „Страшен филм 6“. Макар Фарис да се завърна за „Страшен филм 2“ (2001), „Страшен филм 3“ (2003) и „Страшен филм 4“ (2006), тя пропусна „Страшен филм 5“ през 2013 г., където главната роля бе поверена на Ашли Тисдейл.

Президентът на САЩ подкрепи Мелания на премиерата ѝ
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