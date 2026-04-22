Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Д вама души загинаха, а неясен до момента брой хора са ранени при тежък инцидент с украински автобус край Малко Търново. Трагедията се е разиграла в непосредствена близост до граничния пункт.

По първоначални данни превозното средство е закъсало на пътя, след като е останало без гориво. Хората са били изведени навън, но внезапно рейсът е потеглил на заден ход и буквално е прегазил част от намиращите се отзад пътници.

Към момента е потвърдена смъртта на двама души, като тепърва се изяснява точният брой на пострадалите при нелепия инцидент.

Двама от ранените вече се транспортират с линейки към Бургас за оказване на спешна медицинска помощ. Останалите пътуващи от групата са настанени временно в Дневния център в пограничния град.