Разкриха състоянието на жените, оцелели при фаталния инцидент с украинския автобус

Д вама от общо 8 ранени пътници при вчерашната катастрофа на украински автобус край Малко Търново остават за лечение в университетската многопрофилна болница в Бургас. Едната от пациентките е в отделението по неврохирургия, заради удар в главата, а друга жена е настанена в първа хирургия, където се наблюдава заради наранен гръден кош, съобщи NOVA .

Няма опасност за живота на пострадалите, но наблюдението върху тях ще продължи още два-три дни, казват лекарите.

Тежкият инцидент се случи рано сутринта на 22 април в непосредствена близост до граничния пункт край Малко Търново. Автобус с украинска регистрация, превозващ общо 39 души (36 пасажери, двама шофьори и стюард), закъсва на пътя в посока Турция, вероятно поради липса на гориво.

Докато пътниците, предимно жени и деца, са извън превозното средство, се разиграва истински кошмар. Автобусът внезапно тръгва на заден ход, прегазва част от хората намиращи се отзад, след което пропада в дълбоко и изключително стръмно дере. По време на инцидента двамата шофьори са били извън машината.

Трагедията отне живота на двама души на място, а девет бяха хоспитализирани в Бургас с различни наранявания. За изваждането на превозното средство от стръмната урва бе организирана специализирана техника, а Окръжна прокуратура – Бургас продължава разследването, за да установи точните причини за фаталната авария.