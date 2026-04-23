България

Разкриха състоянието на жените, оцелели при фаталния инцидент с украинския автобус

23 април 2026, 12:35
Д вама от общо 8 ранени пътници при вчерашната катастрофа на украински автобус край Малко Търново остават за лечение в университетската многопрофилна болница в Бургас. Едната от пациентките е в отделението по неврохирургия, заради удар в главата, а друга жена е настанена в първа хирургия, където се наблюдава заради наранен гръден кош, съобщи NOVA.

Няма опасност за живота на пострадалите, но наблюдението върху тях ще продължи още два-три дни, казват лекарите.

Тежкият инцидент се случи рано сутринта на 22 април в непосредствена близост до граничния пункт край Малко Търново. Автобус с украинска регистрация, превозващ общо 39 души (36 пасажери, двама шофьори и стюард), закъсва на пътя в посока Турция, вероятно поради липса на гориво.

Докато пътниците, предимно жени и деца, са извън превозното средство, се разиграва истински кошмар. Автобусът внезапно тръгва на заден ход, прегазва част от хората намиращи се отзад, след което пропада в дълбоко и изключително стръмно дере. По време на инцидента двамата шофьори са били извън машината.

Трагедията отне живота на двама души на място, а девет бяха хоспитализирани в Бургас с различни наранявания. За изваждането на превозното средство от стръмната урва бе организирана специализирана техника, а Окръжна прокуратура – Бургас продължава разследването, за да установи точните причини за фаталната авария.

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

