България посреща новите F-16 - край на първия етап от модернизацията на ВВС

Церемонията отбелязва приключване на доставките на самолети по първия договор за придобиване на F-16 Block 70 от България

18 декември 2025, 06:40
П ървите осем български изтребителя F-16 Block 70 ще бъдат представени на официална церемония в Трета авиобаза – Граф Игнатиево, съобщиха от Министерството на отбраната. На нея ще присъстват министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

* Видеото е архивно!

Церемонията отбелязва приключване на доставките на самолети по първия договор за придобиване на F-16 Block 70 от България.

Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България

Последните два изтребителя кацнаха в базата в Граф Игнатиево на 16 декември.

Двата бойни самолета – едноместен и двуместен, прелетяха до България с отличителните знаци на Военновъздушните сили (ВВС) на САЩ, посочиха от военното ведомство и допълниха, че след кацането в Трета авиобаза те ще бъдат заменени с отличителните знаци на българските ВВС. 

Последните два изтребителя F-16 кацнаха в България

Припомняме, че първият договор за производство и доставка на изтребители F-16 Block 70 беше подписан между правителствата на България и САЩ през 2019 година. След посещение в завода на "Локхийд Мартин" в Южна Каролина в началото на 2025 г. министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че до края на годината се очаква да бъдат получени всички осем самолета по този договор. По думите му, вторият договор, подписан през 2022 г. за придобиването на още осем самолета F-16 Block 70, ще се изпълнява до края на 2027 година.

България получи първия самолет F-16 Block 70 в производствената база на „Локхийд Мартин“ в Грийнвил, САЩ, в края на януари тази година.

Източник: БТА, Йоана Димитрова    
