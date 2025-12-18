Четвърти ден консултации - МЕЧ и АПС при президента Румен Радев

Как се стигна до ареста на директора на 138 СУЗИЕ за камери в тоалетните

П резидентът Румен Радев продължава консултациите преди връчването на мандатите за съставяне на правителство, като днес ще се срещне с представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи" (АПС) и на парламентарната група на "Морал, единство, чест". Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Румен Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", а вчера - с "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН).

"Има такъв народ" пред президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

След поредните протести премиерът Росен Желязков обяви в четвъртък миналата седмица, че правителството подава оставка. Това стана непосредствено преди парламентът да гласува шестия вот на недоверие към кабинета за провал в икономическата политика. Ден по-късно единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя.

Удължителният бюджет - основна тема на консултацията на "БСП-Обединена левица" при президента Радев

Според Конституцията след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Според основния закон след консултации президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Когато в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в седемдневен срок президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател. Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател.

Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.