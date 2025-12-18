България

Четвърти ден консултации - МЕЧ и АПС при президента Румен Радев

Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", а вчера - с БСП и ИТН

Два протеста в София тази вечер пред НС и Съдебната палата

България посреща новите F-16 - край на първия етап от модернизацията на ВВС

Пролет в средата на декември: Слънце и до 15 градуса днес

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди 1-2 месеца

Как се стигна до ареста на директора на 138 СУЗИЕ за камери в тоалетните

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Приеха удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати

П резидентът Румен Радев продължава консултациите преди връчването на мандатите за съставяне на правителство, като днес ще се срещне с представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи" (АПС) и на парламентарната група на "Морал, единство, чест". Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 

Румен Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", а вчера - с "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН).

"Има такъв народ" пред президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

След поредните протести премиерът Росен Желязков обяви в четвъртък миналата седмица, че правителството подава оставка. Това стана непосредствено преди парламентът да гласува шестия вот на недоверие към кабинета за провал в икономическата политика. Ден по-късно единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя.

Удължителният бюджет - основна тема на консултацията на "БСП-Обединена левица" при президента Радев

Според Конституцията след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Според основния закон след консултации президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Когато в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в седемдневен срок президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател. Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател.

Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. 

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Човек беше прегазен от три коли на АМ
Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Протест срещу еврото блокира центъра на София
Протест срещу еврото блокира центъра на София

ООН призовава САЩ и Венецуела да намалят напрежението след блокада

До апела се стигна ден след като Вашингтон наложи блокада на "санкционирани танкери" от венецуелския петролен флот

Кървави сблъсъци: Среднощни удари между Русия и Украйна - нови жертви и разрушения

Свят Преди 49 минути

Нападенията продължават, докато на този фон САЩ, които се позиционираха като посредник между Киев и Москва, настояват за уреждане на конфликта

Авокадото може да помогне на диабетиците да контролират кръвната си захар

Любопитно Преди 2 часа

Освен здравословни мазнини и фибри, авокадото е богато и на други хранителни вещества

Стотици милиони левове се пилеят в болниците

България Преди 2 часа

Клиничните пътеки правят болниците неефективни, показва изследване

Изтичат хиляди винетки, очакват се прекъсвания около Нова година

България Преди 2 часа

Всичко важно за шофьорите от 2026 г.

ЕС с декларация, неудобна за РС Македония в отсъствието на Сърбия

Свят Преди 9 часа

Документът бе приет от държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС

САЩ с нов военен закон, защитаващ Европа и Украйна

Свят Преди 10 часа

Президентът Доналд Тръмп вече заяви, че ще подпише закона

Китай застана срещу САЩ, подкрепи Венецуела

Свят Преди 11 часа

Ван И проведе телефонен разговор със своя венецуелски колега Иван Хил

Гърция скастри РС Македония, Мицкоски: Заслужили сме ЕС

Свят Преди 12 часа

Мицкоски: Като държава сме заслужили интеграция в Европейския съюз от много отдавна

Мъж отвлече жена от апартамент в Стара Загора

България Преди 14 часа

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

Шампион по бодибилдинг, "живял като монах", почина на 30 години

Любопитно Преди 15 часа

Уан Кун, колос в китайската бодибилдинг общност, е починал от това, което „изглежда е сърдечен проблем“

Първи трейлър на документалния филм за Мелания Тръмп

Любопитно Преди 15 часа

Трейлърът на документалния филм „Мелания“ показва първата дама в 20-те дни преди инаугурацията на Доналд Тръмп, с поглед към подготовката ѝ, бала и фотосесията за официалния портрет, филмът излиза ексклузивно в кината на 30 януари 2026 година

Тежка катастрофа край УНСС в София

България Преди 15 часа

Движението в района е затруднено

The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард

Любопитно Преди 15 часа

35-годишният The Weeknd сключи стратегическо партньорство с Lyric Capital Group, което обхваща музикалния му каталог от създаването му до 2025 г.

Съдът във Варна пусна под гаранция Йордан Кателиев и Николай Стефанов

България Преди 15 часа

Паричната гаранция от 200 000 лева за общинския съветник Николай Стефанов е внесена

Ексцентричните удобства в новото имение на Джеф Безос (СНИМКИ)

Любопитно Преди 15 часа

Мегаимението е в процес на изграждане, откакто Безос закупи имота през 2020 г. от медийния магнат Дейвид Гефен за 165 милиона долара

