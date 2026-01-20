България

Част от София без парно и топла вода: кога ще бъде възстановено

20 януари 2026, 10:12
Част от София без парно и топла вода: кога ще бъде възстановено
Ч асти от столицата са без парно и топла вода поради аварии, сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация-София“. 

От тази сутрин засегнати са живущите на блок 523 в ж.к „Младост 1“. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за 22 януари. 

На 21 януари се очаква да бъдат пуснати парното и топлата вода в блок 43-44 в ж.к. „Дианабад“. Там топлоподаването е спряно на 19 януари.

В понеделник отново поради авария е прекъснато топлоподаването и в блок 129 в ж.к. „Гео Милев“, като очакванията са, че то ще бъде възстановено днес в 17 часа.

Авариите трябва да бъдат отстранени днес и да бъдат пуснати парното и топлата вода и в блок 45, блок 28, блок.29, ул. „А.П.Чехов“ №64,66,68, ул. „Райко Алексиев“ блок 103 в ж.к. „Изток“ и детска градина 117 в „Младост 1“. 

Източник: БТА/Камелия Цветанова    
