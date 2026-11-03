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НАСА разкри леден череп в Антарктида - но зад него се крие опасност

Необичайно топлата зима и топенето на ледниците разкриха зловещо образувание с формата на череп на остров Вега. Учените предупреждават, че оголеният тъмен лед може драстично да ускори климатичните промени на континента

3 ноември 2026, 06:37
НАСА разкри леден череп в Антарктида - но зад него се крие опасност
Снимката е илюстративна   
Източник: БТА

С ателити на НАСА заснеха зловеща формация с формата на череп на далечен антарктически остров, но смразяващият му вид крие тревожно предупреждение за топенето на ледниците. Необичайно високите зимни температури са разкрили големи площи от тъмен лед, което може да ускори бъдещето топене и постепенно да промени призрачните черти на образуванието.

Разположен във Веделско море, източно от Антарктическия полуостров, остров Вега изглежда особено зловещо, погледнат отгоре. Скалистите и ледени релефи наподобяват усмихнат отстрани череп, който сякаш е отправил поглед към близкия остров Дявол. Зад тази необичайна гледка обаче се крие сериозна история за променящото се състояние на ледниците на Антарктида.

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Сателитите на НАСА разкриват ледения череп

Сателитните изображения показват острова в началото на антарктическата есен и по време на пролетта. Кадрите са заснети от апарата OLI на спътника Landsat 9 съответно на 22 март 2025 г. и 10 октомври 2026 г.

Няколко природни забележителности очертават характерния вид на черепа. Нунатак - скалист връх, издигащ се над околния лед - наподобява празна очна дупка. Странична морена очертава устата, докато ледникът в Дяволския залив формира долната челюст.

Двете сателитни изображения изгледа разкриват и поразителна разлика в снежната покривка. През март 2025 г. сняг покрива ледения терен, което съвпада с факта, че март е най-влажният месец в региона. Към октомври 2026 г. обаче обширни участъци от острова са оголени от снега, разкривайки по-тъмен ледник.

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Глациологът Мори Пелто обяснява, че необичайно топлата зима на 2026 г., особено през юни, е допринесла за оголването на леда. Според него част от снега е изчезнала и поради сублимация (преминаване на леда директно във водна пара) и заради силните ветрове.

„Зимният сезон изобщо не бе милостив към тези ледници“, отбелязва ученият.

Защо разкритият лед може да ускори топенето?

Липсата на сняг може да има сериозни последствия с навлизането в по-топлите месеци. Новият сняг отразява голяма част от слънчевата светлина, докато по-тъмният, оголен лед абсорбира повече слънчева енергия. С увеличаването на деня и покачването на температурите тези тъмни повърхности ще се затоплят по-бързо, което потенциално ще ускори топенето.

Дори малко количество нов сняг би могло временно да забави този процес.

Продължаващото топене обаче постепенно ще промени смущаващия вид на острова. Ледените и скални образувания, които придават формата на череп, са уязвими при отстъпването на ледниците.

„Когато е загърнат в сняг и лед, черепът е запазен. Но когато е изложен на топене, той се разрушава, което ще доведе до промяна в челюстта и разширяване на очната дупка“, обяснява Пелто.

Десетилетия на загуба на лед

Учените изследват ледниците на остров Вега от десетилетия. Едно от най-ранните подробни проучвания от 1982 г. документира 29 ледника на острова.

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Един от тях - ледникът в Дяволския залив - се наблюдава детайлно от антарктическото лято на 1998-1999 г. Измерванията показват трайно намаляване на неговата маса. Сателитните наблюдения от последните десетилетия потвърждават, че и останалите ледници на острова губят лед, разкривайки все повече от основната скала.

Забележителната история за оцеляване

Дълго преди спътниците да започнат да наблюдават леда, остров Вега изиграва неочаквана роля в една от най-драматичните ранни експедиции.

Шведската антарктическа експедиция от 1901-1903 г. се превръща в отчаяна борба за живот. Изследователите се разделят на три групи, заклещени на различни места, а ледът унищожава кораба им.

Въпреки изпитанието, през пролетта на 1903 г. две от групите се събират именно край мястото, което днес наподобява „челото“ на гигантския череп. Малко след това аржентинска експедиция спасява оцелелите.

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Днес остров Вега остава място, където драматичните природни образувания, богатата история на изследванията и ефектите от промяната на климата се срещат. Неговият призрачен череп може и да е сред най-необичайните гледки в Антарктида, но постепенното изчезване на леда разказва още по-важна история.

Източник: sciencedaily    
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