България

"Ос на злото": Западни издания коментират новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия

Европа трябва да положи още усилия, за да сломи военната машина на Русия, пише в заглавие на своя редакционна статия в. "Индипендънт"

24 октомври 2025, 09:54
„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен
Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София
След евакуацията в бургаско училище: Какво следва за двете ученички

След евакуацията в бургаско училище: Какво следва за двете ученички
Премиерът свиква съвещание след наложените санкции срещу

Премиерът свиква съвещание след наложените санкции срещу "Лукойл"
Часовниците се връщат назад този уикенд - но трябва ли лятното часово време да бъде отменено?

Часовниците се връщат назад този уикенд - но трябва ли лятното часово време да бъде отменено?
Тежък инцидент с български военен парашутист

Тежък инцидент с български военен парашутист
Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове

Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове
Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи

Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи

О добреният от ЕС 19-и пакет от санкции срещу Русия е водеща тема в западния печат.

Европа трябва да положи още усилия, за да сломи военната машина на Русия, пише в заглавие на своя редакционна статия в. "Индипендънт".

Санкциите на американския президент Доналд Тръмп срещу руския петрол са похвална промяна за един изменчив президент, но Украйна има нужда европейските ѝ съюзници да направят много повече, за да ударят (руския президент Владимир - бел. ред.) Путин по болното място, посочва британският вестник. Въпреки радушната атмосфера на срещата в Аляска през август Тръмп като че ли най-накрая загуби търпението си по отношение на Путин, добавя изданието.

ЕС не постигна съгласие за новите санкции срещу Русия

"Като план и начин за слагане на край на войната е напълно разбираемо да бъдат затегнати санкциите срещу режима на Путин. За това обаче е нужно, както президентът Тръмп уместно призова, страните от Европейския съюз да спрат да купуват руски петрол и газ. Двата основни потребителя са Унгария и Словакия, които също така имат по-мека позиция по отношение на Кремъл. Те трябва да бъдат тласнати от останалите страни от ЕС и от Белия дом най-накрая да се освободят от руските въглеводороди", призовава "Индипендънт".

Освен това, отбелязва британското издание, европейските страни трябва да изземат още руски финансови активи, с които да финансират доставките на оръжия за Украйна, и да окажат допълнителен натиск върху Путин да се откаже от имперските си амбиции.

Другият жизненоважен фактор е доколко Китай и Индия ще подкопаят тези санкции, като поставят на първо място своята износна печалба и бизнеса с Русия, обръща внимание вестникът. През последните месеци президентът Тръмп понякога проявяваше склонност да ги накаже за това, че му се противопоставят, но сега и двете страни са достатъчно значими световни сили и могат да устоят на подобен натиск - кошмарът за САЩ и Запада би бил, ако Китай, Русия, Северна Корея и Иран, заедно с по-малки сателити като Венецуела, сформират съвременна "ос на злото", чиито интереси са диаметрално противоположни на тези на западните сили, пише "Индипендънт".

Подобно нещо не бива да се допуска - ето защо е необходимо всички западни сили, включително Америка, да изтощят Русия икономически и финансово, да наводнят бойното поле с най-модерното въоръжение, на което Русия и партньорите ѝ не биха могли да се противопоставят, и с ракетни системи, които да се отразят неблагоприятно на руските военни възможности, посочва вестникът в Обединеното кралство. До четвъртата годишнина от "специалната военна операция" на Путин, чиято идея беше постигане на победа за три седмици, Русия може да бъде категорично победена, обобщава "Индипендънт".

Новите санкции и оръжия няма да спрат Русия; време е съюзници на Украйна да променят погрешната си стратегия, пише за в. "Гардиън" експертът по въпросите на международната политика и сигурността Кристофър С. Чивис. Въпреки многото серии от санкции по-усъвършенстваните оръжия за Украйна и разработване на по-ефективни оръжия от самата Украйна, като например дронове, Русия все още е далеч от капитулация, изтъква Чивис.

"ЕС въведе 19-ия си пакет санкции срещу Русия, но ефектът им намалява заради подкрепата на Китай за Москва. Така че не се надявайте тези допълнителни санкции да сложат скоро край на войната", предупреждава Чивис, като отбелязва, че те трябва да бъдат комбинирани с по-отворена преговорна позиция от страна на Запада.

Това може да означава, пише той, сделка, която е по-благоприятна за Русия, отколкото Западът би искал. Ако войната свърши с руска окупация на Донбас, това би бил несправедлив резултат за Украйна и повод за недоволство от нейните поддръжници, но това би бил все пак по-добър сценарий от много други, акцентира експертът.

Някои отявлени поддръжници на Украйна може тайно да искат войната да продължи, за да може например да отблъснат руската заплаха, като я държат в границите на Украйна; няколко години без напредък обаче трябва да ни накарат да преосмислим какво може американската мощ да постигне в Украйна на приемлива цена, отбелязва Чивис.

Лидерите на ЕС договориха нов удар срещу Русия

Европейският съюз предприе действия за икономическото задушаване на един от ключовите сектори, с които Русия финансира войната си в Украйна - въглеводородите, пише на свой ред испанският в. "Паис".

Новите мерки се очаква да помогнат на Брюксел да окаже натиск върху Москва, отбелязва от друга страна в. "Фигаро". Три години и половина след началото на войната в Украйна Европейският съюз успя почти изцяло да се освободи от руски петрол, но все още е далеч от това да се освободи от руския газ: миналата година 20% от вноса на газ в Европа е дошъл от Русия, като през 2021 година процентът е бил 45% - това е значително намаление, но ЕС си остава сред основните клиенти на Москва, отбелязва френското издание.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
ЕС санкции Русия Украйна Руски петрол и газ Западен печат Доналд Тръмп Китай Индия Военна помощ Преговори за мир
Последвайте ни

По темата

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Газа разследва

Газа разследва "следи от изтезания" по телата, върнати от Израел

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

Новозеландски тийнейджър погълна близо 100 магнита, лекари го оперираха спешно

Новозеландски тийнейджър погълна близо 100 магнита, лекари го оперираха спешно

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 15 часа
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 14 часа
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 12 часа
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 14 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да ме накажете за нещо, което не съм направил? – Разбира се, че не! – Добре, защото не си написах домашното.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Любопитно Преди 4 минути

Meal preparation с бързи и лесни рецепти за цялото семейство

<p>Ким Кардашиян разкри, че е била диагностицирана с мозъчна аневризма</p>

Ким Кардашиян разкри, че е била диагностицирана с мозъчна аневризма, обвинява Кание Уест

Любопитно Преди 13 минути

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към Aдминистрацията на президента

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към Aдминистрацията на президента

България Преди 51 минути

НСО е със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи

<p>Д-р Коеджикова от &bdquo;Игри на волята&ldquo;: Животните проявяват повече човечност</p>

Д-р Коеджикова от „Игри на волята“: Животните проявяват повече човечност, хората се озлобихме много (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

 

Макрон: Санкциите на САЩ удрят финансирането на войната

Макрон: Санкциите на САЩ удрят финансирането на войната

Свят Преди 1 час

Според него санкциите, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу две руски петролни компании, вървят в правилната посока

Десетки души загинаха в пламнал автобус след сблъсък в Индия

Десетки души загинаха в пламнал автобус след сблъсък в Индия

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал рано сутринта в покрайнините на град Куноул

Почитаме свети Арета - 240 християни загиват мъченически за вярата

Почитаме свети Арета - 240 християни загиват мъченически за вярата

Любопитно Преди 2 часа

Християнството било въведено в Наджран, както и в останалата част от Южна Арабия, през четвърти-пети век

"Морски бебета": Украйна показа усъвършенстван дрон, работещ с AI

"Морски бебета": Украйна показа усъвършенстван дрон, работещ с AI

Свят Преди 2 часа

Многоцелевата безпилотна надводна платформа "Морско бебе" може да бъде оборудвана с картечница, да носи на борда си дронове или тежко въоръжение

<p>&quot;Измамна реклама&quot; с Роналд&nbsp;Рейгън ядоса Тръмп</p>

Тръмп спря търговските преговори с Канада заради реклама с Роналд Рейгън

Свят Преди 3 часа

Тръмп използва тарифите като лост за натиск върху много страни по целия свят

"Аз съм лъв": Президентът на Аржентина събра хиляди на рок митинг преди решаващи избори

"Аз съм лъв": Президентът на Аржентина събра хиляди на рок митинг преди решаващи избори

Свят Преди 3 часа

В града се състоя и протест срещу Милей, в който участниците обвиниха управляващите, че докато хората гладуват, Аржентина изнася зърно за целия свят

Премиерът Желязков посреща То Лам за важни двустранни споразумения

Премиерът Желязков посреща То Лам за важни двустранни споразумения

България Преди 3 часа

То Лам е на двудневно официално посещение по покана на президента Румен Радев

Samsung Galaxy XR отваря нов свят за технологиите

Samsung Galaxy XR отваря нов свят за технологиите

Технологии Преди 3 часа

Корейският гигант прави важна крачка в разгръщането на този сегмент

<p>Френският върховен главнокомандващ очаква &quot;сблъсък&quot; с Русия</p>

Френският върховен главнокомандващ очаква "сблъсък" с Русия след 3-4 години

Свят Преди 3 часа

"Руснаците се преструктурират с една цел - да се изправят срещу НАТО"

Фактчек на фалшивото твърдение на Р.Ф. Кенеди-младши за връзката между аутизма и обрязването

Фактчек на фалшивото твърдение на Р.Ф. Кенеди-младши за връзката между аутизма и обрязването

Свят Преди 3 часа

Твърденията на американския министър на здравеопазването са неверни, тъй като изследванията не установяват ясна връзка между обрязването и аутизма

,

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

България Преди 3 часа

Има ли право на платен годишен отпуск

.

Без GPS: Как Русия застрашава полетите в балтийските страни

Свят Преди 3 часа

Балтийските страни се превръщат в полигон за водене на хибридна война, смятат експерти

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Вижте как изглежда днес порасналата дъщеря на Мат Лебланк (СНИМКИ)

Edna.bg

Иван ни използваше като слугини! Говори д-р Коеджикова от „Игри на волята“ (ВИДЕО)

Edna.bg

Елена Рибакина се класира за Финалите на WTA

Gong.bg

Резултати от НХЛ

Gong.bg

Ще плащаме ли „такса водомер”, без дори да ползваме вода

Nova.bg

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

Nova.bg