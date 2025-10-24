България

Тръмп: Ще атакувам картелите без одобрение от Конгреса

Тръмп отново намекна, че борбата срещу наркокартелите ще се води не само по море, но и по суша

24 октомври 2025, 13:30
Източник: gettyimages

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че не възнамерява да иска одобрението на Конгреса, за да започне допълнителни атаки срещу наркотрафикантите, предаде ДПА.

"Не мисля, че непременно трябва да поискаме обяване на война", посочи Тръмп пред репортери вчера. "Мисля, че просто ще убием хората, които внасят наркотици в страната ни", добави той в отговор на въпросите на журналист, който го попита защо не е поискал от Конгреса официално обявяване на война, след като вече обяви война на наркокартелите, а Конгресът, в който преобладават републиканците, най-вероятно ще приеме молбата му.

Според американската Конституция, президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили, но само Конгресът има правото да обявява война. На практика, много малко американски президенти са отправяли такава молба, като по-често са избирали други правни механизми, които им позволяват да наредят провеждането на военни операции, без формално да обявяват война.

Тръмп отново намекна, че борбата срещу наркокартелите ще се води не само по море, но и по суша, като заяви, че "може" да информира Конгреса за следващите стъпки. "Но не мисля, че те биха имали нещо против това", добави той.

Рядко US президентите търсят мнението на Конгреса

Американският президент не предостави повече подробности за мястото и времето на планираните атаки. През изминалите седмици, американската армия атакува лодки в Карибско море и в Тихия океан, за които се смяташе, че са натоварени с наркотици.

Смята се, че повече от 30 души са загинали при атаките, което предизвика значителна критика, имайки предвид, че канцеларията на Тръмп не предостави правна обосновка за предприетите действия.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Доналд Наркотрафиканти Военни операции Американски конгрес Президентски правомощия Обявяване на война Карибско море Тихи океан Американска конституция Правна обосновка
