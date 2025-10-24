Свят

Ужас над Лондон, самолет излита в последния момент, за да избегне катастрофа при кацане

Ветровете от бурята принудиха пилотите да прекратят кацането в последната секунда, но вторият опит бе успешен и безопасен

24 октомври 2025, 13:34
Ужас над Лондон, самолет излита в последния момент, за да избегне катастрофа при кацане
Източник: iStock

П олет на United Airlines, приближаващ летище Хийтроу в Лондон, се отказа от кацане в последния момент в четвъртък, след като самолетът бе засегнат от силни ветрове, причинени от бурята Бенджамин, съобщава People.

Видеокадри показват момента, когато самолетът изглежда секунди преди да докосне пистата, отново се издига във въздуха.

Според FlightAware, полет 904 на United Airlines е излетял от летище Нюарк Либърти в Ню Джърси към Хийтроу около 21:26 местно време в сряда, 22 октомври. Малко преди 09:30 ч. на 23 октомври местно време в Лондон самолетът се приближава за кацане, но силни пориви на вятъра принудили екипажа да се откаже от маневрата.

Кадрите показват как колесникът почти докосва пистата, преди двигателите да се активират и самолетът да излети отново.

Данните за полета показват, че самолетът извършва един „go-around“ - кръжи над летището - преди втори опит, който завършва с успешно кацане в 09:22 ч. местно време.

В по-ранните кадри, заснети от външната страна на летището, крилата на пътническия самолет се клатят нагоре и надолу, докато се приближава към пистата, което показва силните пориви на вятъра.

Представител на авиокомпанията не е отговорил веднага на запитване за коментар. Не се съобщава дали някой е пострадал.

Видеото идва на фона на продължаващото въздействие на бурята Бенджамин в Европа. Към четвъртък сутринта предупрежденията за дъжд и вятър за Великобритания бяха намалени. Въпреки това бурята се движи на изток, носейки пориви на вятъра до 160 км/ч по северното крайбрежие на Франция, според BBC.

По-рано тази година, през юни, осем души, включително двегодишно дете, бяха ранени след като полет на Ryanair влезе в силни пориви на вятъра.

На 4 юни полет, насочен към Милано от Берлин, бе принуден да извърши аварийно кацане в Южна Германия по време на бурята, съобщават Reuters и RTE. Полицията в Меминген, на 110 км западно от Мюнхен, заяви, че лошото време е принудило пилота да приземи самолета в града след като се е сблъскал със „сериозна турбуленция“.

„Самолетът кацна там безопасно и без допълнителни инциденти в 20:44 ч.“, съобщиха от полицията по имейл. „На борда имаше 179 пътници и шест членове на екипажа.“

Ryanair обяви, че полет FR8 от Берлин до Милано на 4 юни е бил пренасочен към Меминген след турбуленция. Капитанът е повикал медицинска помощ предварително, а самолетът е кацнал нормално.

Полицията съобщи, че осем души на възраст между 2 и 59 години са били ранени, включително майка с малко дете и член на екипажа. Майката е получила травма на главата, двегодишното дете е получило синини, а друга жена на 59 години е пожалвала за болки в гърба.

Юнайтед Еърлайнс Летище Хийтроу Отказано кацане Силни ветрове Буря Бенджамин Турбуленция Авиационен инцидент Аварийно кацане Пътнически самолет Полети
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 19 часа
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 18 часа
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 16 часа
Путин предупреди за „съкрушителен" отговор
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 18 часа

