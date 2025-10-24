Ужас над Лондон, самолет излита в последния момент, за да избегне катастрофа при кацане

П олет на United Airlines, приближаващ летище Хийтроу в Лондон, се отказа от кацане в последния момент в четвъртък, след като самолетът бе засегнат от силни ветрове, причинени от бурята Бенджамин, съобщава People .

Видеокадри показват момента, когато самолетът изглежда секунди преди да докосне пистата, отново се издига във въздуха.

Според FlightAware, полет 904 на United Airlines е излетял от летище Нюарк Либърти в Ню Джърси към Хийтроу около 21:26 местно време в сряда, 22 октомври. Малко преди 09:30 ч. на 23 октомври местно време в Лондон самолетът се приближава за кацане, но силни пориви на вятъра принудили екипажа да се откаже от маневрата.

⚠️ United Flight aborts landing at last possible moment due to dangerous winds in chilling video



Кадрите показват как колесникът почти докосва пистата, преди двигателите да се активират и самолетът да излети отново.

Данните за полета показват, че самолетът извършва един „go-around“ - кръжи над летището - преди втори опит, който завършва с успешно кацане в 09:22 ч. местно време.

В по-ранните кадри, заснети от външната страна на летището, крилата на пътническия самолет се клатят нагоре и надолу, докато се приближава към пистата, което показва силните пориви на вятъра.

Представител на авиокомпанията не е отговорил веднага на запитване за коментар. Не се съобщава дали някой е пострадал.

Видеото идва на фона на продължаващото въздействие на бурята Бенджамин в Европа. Към четвъртък сутринта предупрежденията за дъжд и вятър за Великобритания бяха намалени. Въпреки това бурята се движи на изток, носейки пориви на вятъра до 160 км/ч по северното крайбрежие на Франция, според BBC.

По-рано тази година, през юни, осем души, включително двегодишно дете, бяха ранени след като полет на Ryanair влезе в силни пориви на вятъра.

На 4 юни полет, насочен към Милано от Берлин, бе принуден да извърши аварийно кацане в Южна Германия по време на бурята, съобщават Reuters и RTE. Полицията в Меминген, на 110 км западно от Мюнхен, заяви, че лошото време е принудило пилота да приземи самолета в града след като се е сблъскал със „сериозна турбуленция“.

„Самолетът кацна там безопасно и без допълнителни инциденти в 20:44 ч.“, съобщиха от полицията по имейл. „На борда имаше 179 пътници и шест членове на екипажа.“

Ryanair обяви, че полет FR8 от Берлин до Милано на 4 юни е бил пренасочен към Меминген след турбуленция. Капитанът е повикал медицинска помощ предварително, а самолетът е кацнал нормално.

Полицията съобщи, че осем души на възраст между 2 и 59 години са били ранени, включително майка с малко дете и член на екипажа. Майката е получила травма на главата, двегодишното дете е получило синини, а друга жена на 59 години е пожалвала за болки в гърба.