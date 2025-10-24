Премиерът свиква съвещание след наложените санкции срещу "Лукойл"

Борисов за "Лукойл": Изпреварихме събитията, аз бях информиран какво ще стане

Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

Часовниците се връщат назад този уикенд - но трябва ли лятното часово време да бъде отменено?

М инистър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, съобщиха от правителствената информационна служба.

На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация, допълниха от пресслужбата.

Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании

Вчера (23 октомври) САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании - „Роснефт“ и „Лукойл“, и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

Новината за санкциите беше посрещната с различни реакции от страна на българските политици.