Френските социалисти заплашиха да свалят правителството

Те заявиха, че следващата седмица ще внесат вот на недоверие, ако свърхбогатите не бъдат принудени да плащат по-високи данъци

24 октомври 2025, 12:26
Ф ренските социалисти заплашиха до понеделник да свалят правителството, ако условията им за бюджета не бъдат изпълнени, предаде Ройтерс.

"Положихме усилия да не пречим на премиера, но досега не виждаме никакви признаци за желание за компромис", заяви лидерът на Социалистическата партия Оливие Фор пред френското радио Бе Еф Ем. "Ако няма промяна до понеделник – всичко приключва", добави той.

Предвид броя на местата в силно фрагментирания френски парламент, социалистите имат възможност да свалят слабото правителство на малцинството на премиера Себастиен Льокорню заедно с партньорите си от крайната левица и крайната десница, които вече заявиха, че искат да го отстранят.

Льокорню успя да спечели подкрепата на социалистите, след като обеща да се откаже от знаковата пенсионна реформа, но левицата очевидно смята, че може да извлече по-големи отстъпки по време на преговорите за бюджета за 2026 г., които започнаха днес в Националното събрание.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Френски социалисти Вот на недоверие Правителствена криза Себастиан Льокорню Бюджет 2026 Данъчна политика Пенсионна реформа Национално събрание Политически преговори Малцинствено правителство
