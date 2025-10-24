Опитаха да отровят с бонбони президента на Еквадор

Е квадорският президент Даниел Нобоа заяви вчера, че е станал жертва на опит за отравяне с шоколадови бонбони и конфитюр, които е получил по време на публично събитие, и които съдържат "три химически вещества", предаде Франс прес.

Това е вторият сигнал, подаден от правителството за опит за убийство срещу президента Даниел Нобоа, на фона на интензивни протести на коренното население срещу неговата политика.

Ecuadoran President Daniel Noboa says an unknown assailant had attempted to poison him with chocolate and a jam laced with chemicals, gifted to him at a public eventhttps://t.co/bhTi0YWl1W pic.twitter.com/AyLQvo2UW1 — AFP News Agency (@AFP) October 24, 2025

Наличието на тези три химични съединения "във висока концентрация не може да бъде случайно", заяви Нобоа в интервю за телевизия Си Ен Ен. Военната служба, отговаряща за неговата сигурност, подаде сигнал в прокуратурата.

"Подадохме сигнал, представихме доказателствата, концентрацията на три химически вещества" в бонбоните, добави президентът.

В началото на месеца еквадорското правителство заяви, че колата, в която е пътувал Даниел Нобоа, е станала мишена на стрелба, приписвана на представители на коренното население. Властите подадоха сигнал за "опит за убийство".

Опит за покушение срещу президента на Еквадор, има задържани

От средата на септември правителството на Нобоа е изправено пред протести, съпроводени с блокиране на пътища в няколко провинции, по призив на най-голямата организация на коренното население в страната "Конайе" (Conaie), която се противопоставя на премахването на субсидията за дизеловото гориво.

На 16 ноември в страната трябва да се проведе референдум, с който Даниел Нобоа се надява да проправи пътя за по-радикални промени в конституцията по отношение на борбата с трафика на наркотици.