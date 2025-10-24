България

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Дъгата се показа преди 8.00 часа, докато над града превалява слаб дъжд

24 октомври 2025, 08:38

Ф еноменален изгрев, последван от ярка и приказна дъга, озари небето над София тази сутрин, превръщайки града в истинска цветна картина и изненадвайки приятно столичани по път за работа.

Дъгата се показа преди 8.00 часа, докато над града превалява слаб дъжд.



Дъгата е оптично и метеорологично явление, което се наблюдава в атмосферата, когато слънчевата светлина преминава през водни капчици. Тя се появява под формата на многоцветна дъга, обикновено видима на небето срещуположно на Слънцето. На латински език понятието, което описва това явление, е свързано с "дъждовна арка". Класическата дъга е резултат от пречупване, пълно вътрешно отражение и дисперсия на слънчевата светлина от водните капчици в атмосферата.

Образуването на дъгата е сложен процес. Слънчевата светлина, която е бяла, се състои от различни дължини на вълните, съответстващи на отделните цветове. Когато светлинен лъч навлезе във водна капчица, той се пречупва, като различните дължини на вълните (цветовете) се отклоняват под леко различни ъгли – това е дисперсията. След това светлината се отразява от вътрешната страна на капчицата и отново се пречупва, излизайки от нея. Всички тези процеси водят до разделяне на бялата светлина на нейните съставни цветове, които наблюдателят вижда като дъга.

Цветовете на дъгата са подредени винаги в една и съща последователност: червено отвън (с най-голяма дължина на вълната) до виолетово отвътре (с най-къса дължина на вълната). Традиционно се броят седем основни цвята: червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, индиго и виолетово.

В историята на човечеството дъгата е била обект на възхищение, митове и научни изследвания. В древногръцката и римската митология, както и в други култури, дъгата често е била възприемана като мост или път между световете, често свързан с богинята Ирида, вестителка на боговете. Философи като Аристотел още през 350 г. пр.н.е. са се опитвали да обяснят явлението, макар и с непълни теории (например, че дъгата се състои от три цвята).

Значимият научен напредък в разбирането на дъгата е постигнат през 17-ти век от Рене Декарт и по-късно от Исак Нютон, които детайлно анализират оптичните принципи зад нейното образуване.Освен основната (първична) дъга, понякога може да се наблюдава и по-слаба, вторична дъга, която се появява над първичната и е с обратна последователност на цветовете. Тя се образува при двойно вътрешно отражение на слънчевата светлина в капчиците. Друго по-рядко явление е лунната дъга (мунбоу), която се формира по същия начин като слънчевата, но от лунна светлина. Тя обикновено изглежда бяла или много бледа, тъй като човешкото око не е достатъчно чувствително, за да различи цветовете при ниска осветеност. Дъгата е универсален символ на надежда, мир и красота в много култури по света.

Припомняме, че днес ще е облачно и от запад на изток ще има валежи от дъжд. След обяд ще спират, най-късно в югоизточните райони и облачността ще се разкъсва. Ще е ветровито. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – силен.

Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 19°

НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за силен и поривист вятър с пориви до 20 m/s. В Северна България и Горнотракийската низина вятърът ще е от северозапад. В областите Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас вятърът ще е от югозапад, но след обяд и там ще се ориентира от северозапад и ще отслабне.

Над планините ще е облачно с валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще е ветровито със силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около .

По Черноморието облачността ще се увеличава и след обяд ще завали дъжд, но още вечерта в северните райони ще спира. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който привечер ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Източник: БГНЕС, НИМХ    
Дъга Изгрев София Синоптична прогноза Дъжд Вятър Жълт код Температури Планини Черноморие
