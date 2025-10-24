Свят

Руският министър на отбраната инспектира войските на фронта

Министерството на отбраната на Русия добави, че силите на Кремъл са превзели още четири села в Украйна

24 октомври 2025, 14:17
Руският министър на отбраната инспектира войските на фронта
Източник: БТА

Р уският министър на отбраната Андрей Белоусов инспектира т.нар. Южна групировка на войските, сражаващи се в Украйна и беше информиран за ситуацията на бойното поле, съобщи днес Министерството му, цитирано от Ройтерс.

Русия обяви превземането на две села в Украйна

Министерството на отбраната на Русия добави, че силите на Кремъл са превзели още четири села в Украйна: Дронивка и Промин - в Донецка област, Болохивка - в Харковска област и Злагода - в Днепропетровска област.

Русия твърди, че е превзела още две селища в Украйна

Ройтерс прави уговорката, че не може да провери информациите от бойното поле в Украйна по независим път.

Източник: БТА,     
Русия Украйна Андрей Белоусов Министерство на отбраната Превземане на села Бойно поле Донецка област Харковска област Южна групировка Война в Украйна
