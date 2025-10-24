България

Пускат директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго

Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов

24 октомври 2025, 13:03
Пускат директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго
Източник: iStock

Б ългарският превозвач GullivAir е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и подготвя старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго през април 2026 година. Водят се преговори за слотове на летищата „Джон Ф. Кенеди“ и „О'Хеър“, които са на финален етап. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на националната дискусия „Туризъм и въздушна свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж“.

По думите му директните връзки със САЩ ще отворят нови пазари за българския туристически продукт, ще улеснят бизнес контактите и ще засилят културния обмен.

Паралелно с това въздушният трафик в страната продължава да расте. Караджов съобщи, че до края на тази година в София ще бъдат достигнати 8,4 милиона пътници.

За първите девет месеца на 2025 г. летище „Васил Левски“ – София е обслужило над 6,28 милиона пътници и повече от 51 хиляди самолетодвижения, което е ръст от 5% спрямо същия период на миналата година.

„Ръстът на пътниците в София е ясен знак за стабилното развитие на въздушния транспорт. Варна и Бургас също бележат рекордни резултати – над 1,5 милиона пътници във Варна и 1,8 милиона в Бургас. До края на септември през двете морски летища са преминали пътници, колкото през цялата 2024 година“, посочи вицепремиерът. 

Свързаността на България се разширява и чрез нови линии и засилено присъствие на авиокомпаниите. Летище Пловдив открива международна линия до Милано тази неделя, а през ноември предстои и връзка с Братислава. Нови маршрути до Маракеш, Кишинев, Абу Даби и редица европейски градове допълват мрежата.  

Източник: БГНЕС    
