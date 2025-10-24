След евакуацията в бургаско училище: Какво следва за двете ученички

Часовниците се връщат назад този уикенд - но трябва ли лятното часово време да бъде отменено?

С лед боя между ученички в бургаското СУ „Иван Вазов” в четвъртък, с момичетата работят психолог и педагогически съветник. Едното от тях – това, което за малко да бъде напръскано с лютив спрей, имало и предишни провинения, каза директорът на учебното заведение Виктор Григоров.

След бой между ученички в Бургас: Евакуираха цяло училище

Припомняме, че заради случая на агресия се наложи евакуация на възпитаниците на цялото училище в морския град. Дванадесетокласничките се сбили на коридора в малкото междучасие и били разтървани от дежурния учител, който е със зачервено око от спрея. Пострадало и още едно момиче, което се опитало да помогне за потушаването на конфликта.