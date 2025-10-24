България

След евакуацията в бургаско училище: Какво следва за двете ученички

Едното момиче имало и предишни провинения

24 октомври 2025, 08:03
Премиерът свиква съвещание след наложените санкции срещу

Премиерът свиква съвещание след наложените санкции срещу "Лукойл"
Часовниците се връщат назад този уикенд - но трябва ли лятното часово време да бъде отменено?

Часовниците се връщат назад този уикенд - но трябва ли лятното часово време да бъде отменено?
Тежък инцидент с български военен парашутист

Тежък инцидент с български военен парашутист
Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове

Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове
Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи

Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи
БНБ: Българските банки ще вземат решения за отношенията с руските енергийни компании

БНБ: Българските банки ще вземат решения за отношенията с руските енергийни компании
Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“
Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев

Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев

С лед боя между ученички в бургаското СУ „Иван Вазов” в четвъртък, с момичетата работят психолог и педагогически съветник. Едното от тях – това, което за малко да бъде напръскано с лютив спрей, имало и предишни провинения, каза директорът на учебното заведение Виктор Григоров.

След бой между ученички в Бургас: Евакуираха цяло училище

 

Припомняме, че заради случая на агресия се наложи евакуация на възпитаниците на цялото училище в морския град. Дванадесетокласничките се сбили на коридора в малкото междучасие и били разтървани от дежурния учител, който е със зачервено око от спрея. Пострадало и още едно момиче, което се опитало да помогне за потушаването на конфликта.

 

„В началото на годината издавам заповед, с която забранявам внасянето на забранени вещества или оръжия на територията на училището. Ние не можем да проверяваме багажа на децата, но наблюдаваме поведението им”, обясни директорът на средното училище, цитиран от NOVA. Обмисля се как момичетата да бъдат санкционирани.

Източник: NOVA    
Училищна агресия Бой в училище Лютив спрей Евакуация на училище Бургас СУ Иван Вазов Психологическа помощ Наказания за ученици Пострадал учител Училищни забрани Провинения на ученици
Последвайте ни

По темата

Внимание! Жълт код за силен вятър днес, очаква се дъжд

Внимание! Жълт код за силен вятър днес, очаква се дъжд

Френският върховен главнокомандващ очаква

Френският върховен главнокомандващ очаква "сблъсък" с Русия след 3-4 години

Часовниците се връщат назад този уикенд - но трябва ли лятното часово време да бъде отменено?

Часовниците се връщат назад този уикенд - но трябва ли лятното часово време да бъде отменено?

Новозеландски тийнейджър погълна близо 100 магнита, лекари го оперираха спешно

Новозеландски тийнейджър погълна близо 100 магнита, лекари го оперираха спешно

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Един от 200: Специален колекционерски Mercedes-AMG GT 63 Pro пристигна у нас

Един от 200: Специален колекционерски Mercedes-AMG GT 63 Pro пристигна у нас

carmarket.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 13 часа
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 13 часа
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 10 часа
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 13 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да ме накажете за нещо, което не съм направил? – Разбира се, че не! – Добре, защото не си написах домашното.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Макрон: Санкциите на САЩ удрят финансирането на войната

Макрон: Санкциите на САЩ удрят финансирането на войната

Свят Преди 13 минути

Според него санкциите, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу две руски петролни компании, вървят в правилната посока

Десетки души загинаха в пламнал автобус след сблъсък в Индия

Десетки души загинаха в пламнал автобус след сблъсък в Индия

Свят Преди 39 минути

Инцидентът е станал рано сутринта в покрайнините на град Куноул

"Аз съм лъв": Президентът на Аржентина събра хиляди на рок митинг преди решаващи избори

"Аз съм лъв": Президентът на Аржентина събра хиляди на рок митинг преди решаващи избори

Свят Преди 1 час

В града се състоя и протест срещу Милей, в който участниците обвиниха управляващите, че докато хората гладуват, Аржентина изнася зърно за целия свят

Премиерът Желязков посреща То Лам за важни двустранни споразумения

Премиерът Желязков посреща То Лам за важни двустранни споразумения

България Преди 1 час

То Лам е на двудневно официално посещение по покана на президента Румен Радев

Samsung Galaxy XR отваря нов свят за технологиите

Samsung Galaxy XR отваря нов свят за технологиите

Технологии Преди 1 час

Корейският гигант прави важна крачка в разгръщането на този сегмент

,

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

България Преди 2 часа

Има ли право на платен годишен отпуск

Фактчек на фалшивото твърдение на Р.Ф. Кенеди-младши за връзката между аутизма и обрязването

Фактчек на фалшивото твърдение на Р.Ф. Кенеди-младши за връзката между аутизма и обрязването

Свят Преди 2 часа

Твърденията на американския министър на здравеопазването са неверни, тъй като изследванията не установяват ясна връзка между обрязването и аутизма

.

Без GPS: Как Русия застрашава полетите в балтийските страни

Свят Преди 2 часа

Балтийските страни се превръщат в полигон за водене на хибридна война, смятат експерти

Китаристът Дечо сбъдна мечтата си и влезе във Войната на племената на “Игри на волята”

Китаристът Дечо сбъдна мечтата си и влезе във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Ветеринарната лекарка д-р Коеджикова даде ексклузивно интервю за подкаста “След Игрите”

<p>Има акт за премахване на незаконния строеж в Елените</p>

Съставен е акт за премахване на незаконния строеж в Елените

България Преди 9 часа

Това съобщиха от Дирекцията за национален строителен контрол на интернет

Тръмп помилва Чанпенг Жао

Тръмп помилва Чанпенг Жао

Свят Преди 9 часа

Помилването заличава съдебното досие на Жао

КЗП с препоръки към потребителите за "Черния петък"

КЗП с препоръки към потребителите за "Черния петък"

България Преди 11 часа

При онлайн пазаруване комисията съветва внимателно да се проверяват условията

Русия започва да мобилизира резервисти в армията

Русия започва да мобилизира резервисти в армията

Свят Преди 12 часа

Русия преминава към система на „постоянна мобилизация“

Задържаният за тройното убийство в Люляково остава в ареста

Задържаният за тройното убийство в Люляково остава в ареста

България Преди 14 часа

Според прокуратурата мъжът е застрелял майка си, леля си и сестра си, а след това подпалил къщата им

Тежка катастрофа край Дряново, загина човек

Тежка катастрофа край Дряново, загина човек

България Преди 15 часа

Моторист е навлязъл в лентата за насрещно движение

Снимката е илюстративна

Как родената в България Розалия стана духовното гуру на Холивуд

Любопитно Преди 15 часа

От лукса на Европа до тишината на Бали – историята на Розалия, която превърна духовното пробуждане в мисия за холивудския елит

Всичко от днес

От мрежата

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

12 храни, които ни правят по-умни

Edna.bg

Дневен хороскоп за 24 октомври, петък

Edna.bg

ЦСКА вече работи по селекцията, ще вземе до петима нови

Gong.bg

Локо Пд без двама срещу Локо София

Gong.bg

Огнен изгрев и двойна дъга над София (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg

Боят в бургаско училище: Едното момиче имало и предишни провинения

Nova.bg