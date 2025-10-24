Прокурорската колегия на ВСС с позиция за нападението над Иво Илиев

П ърви коментар от Прокурорската колегия на ВСС след нападението с чук срещу бившия зам. градски прокурор Иво Илиев.

"Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет категорично осъжда недопустимото физическо нападение срещу Иво Илиев – прокурор в Софийска градска прокуратура. Считаме, че това е посегателство не само срещу прокурор Илиев, но и срещу Прокуратурата на Република България, съдебната власт и върховенството на закона.

Изразяваме увереност, че компетентните органи възможно най-скоро ще установят извършителя на това недопустимо от човешка и морална гледна точка действие и срещу него ще бъде приложен закона с цялата му строгост.

Изказваме подкрепа и съпричастност към прокурор Илиев и неговото семейство", посочват от институцията.

Митов за нападението срещу прокурор Иво Илиев: Работи се по всички версии

Припомняме, че маскиран мъж с чук е нападна Илиев в понеделник.

Нападението е станало в подземния гараж на домашния адрес на магистрата в „Студентски град”.

Магистратът беше настанен в реанимацията на болница „Токуда”.

Иво Илиев е бивш заместник градски прокурор на София. Той сам напусна ръководния пост през юни.

От държавното обвинение потвърдиха, че е образувано досъдебно производство за опит за убийство. В гаража има камери за видеонаблюдение.

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България изпрати до медиите позиция във връзка с нападението над магистрата.

Маскиран нападна с чук бившия зам.-градски прокурор на София до дома му

Ето какво написаха в нея:

"Във вечерните часове на 20.10.2025 г. колега прокурор е бил нападнат пред дома си в гр. София. Въпреки нанесените му множество удари с твърд предмет, към момента състоянието му е стабилно.

Асоциация на прокурорите в България определя нападението над магистрат като недопустимо и брутално нападение срещу държавността! То е логично продължение на множеството жестоки и неспирни нападки срещу работата на отделни прокурори и срещу прокуратурата като институция. Непрекъснатите и неоправдани удари върху прокуратурата, които всеки един прокурор поема тихо върху себе си, провокират омраза към институцията, омерзение към прокурорите и недоверие в тяхната работа независимо от усилията, които те полагат и независимо от резултатите, които постигат.

Прокурорите заемат силно и достойно място в борбата за истина и справедливост. С честен и неуморен труд те ежедневно отстояват правата и интересите на засегнатите, за сметка на собственото си здраве, семеен уют и спокойствие. В българската прокуратура работят много съвестни, почтени и справедливи хора с висок морал, коректни и толерантни, изключителни професионалисти, чувствителни към болките на правдата.

Подобни действия срещу магистрат грубо и неоправдано засягат честта на прокурорската професия.

Асоциация на прокурорите в България застава зад всеки един български прокурор, категорично заявява, че ще отстоява правата и интересите на прокурорите така, както прокурорите отстояват правата и интересите на всички останали и с всички допустими средства ще се противопоставя на всеки опит за необоснована атака срещу тях."