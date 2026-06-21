Трагедия край Харков: Един загинал и двама ранени след взрив на мина до автобусна спирка

Е ксплозия на неопределено взривно устройство взе една жертва, а двама души са ранени, след като също са стъпили върху него близо село Клинова-Новоселивка в украинската Харковска област днес, предаде Укринформ, като се позова на публикация в социалната мрежа Фейсбук на областната Главна дирекция на службата на Украйна за извънредни ситуации.

Според дирекцията тримата мирни граждани са вървели по път близо до автобусна спирка в Золочив, в Богодухивски район, когато са задействали заложеното взривно устройство.

Укринформ отбелязва, че Клинова-Новоселивка се намира на няколко километра от украинската граница с Русия.

По-рано украинската новинарска агенция предаде, че трима души са ранени при експлозия на мина близо до украинския град Херсон.