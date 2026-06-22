Фаталният бънджи скок в Бразилия: Нови арести и подозрения за прикриване на доказателства

П олицията в Бразилия арестува още трима души седмица след трагичния инцидент с бънджи скок, при който загина 21-годишна жена, съобщи ДПА.

Инструктори забравиха да вържат бънджи въжето и бутнаха 21-годишно момиче от мост

Ръководителят на разследването Андреа Леви заяви, че са се появили сериозни индикации за укриване на доказателства, след като е изчезнало записващо устройство, което жертвата е носела по време на фаталния скок.

Тримата задържани в събота – 29-годишна жена и двама мъже на 25 и 27 години, са били част от екипа, организирал и провел екстремното преживяване. Според полицията срещу тях са издадени временни заповеди за арест за срок от пет дни. Разследващите са получили и разрешение за обиски, както и за изземване на мобилни телефони, електронни устройства и други потенциални доказателства.

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По данни на властите има признаци, че след инцидента е било изтрито цифрово съдържание, което може да е от значение за разследването. Проверява се и дали отговорните лица съзнателно са пренебрегнали риска за живота на младата жена. Разследва се и възможно възпрепятстване на правосъдието.

Момичето, полетяло от мост без бънджи въже, е било живо след падането

Трагедията се разиграва на 13 юни на неизползвания мост „Понте до Ескелето“ между градовете Лимейра и Кордейрополис в щата Сао Пауло. Младата жена пада от около 40 метра височина.

Разпространени видеокадри показват как членове на екипа избутват жената от платформата за скок, докато обезопасителното въже остава незакрепено върху съоръжението. Именно тази грешка се смята за вероятната причина за смъртоносния инцидент.

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Тримата инструктори, арестувани още в деня на трагедията, остават в ареста. До момента организаторите не са дали убедително обяснение как е било допуснато обезопасителната система да не бъде свързана преди скока.

Допълнителна загадка в случая е изчезването на камерата, която жертвата е носела по време на скока. Устройството се смята за ключово доказателство, което би могло да помогне за възстановяване на последните секунди преди инцидента.

Според свидетел, цитиран от бразилския новинарски портал G1, непосредствено след удара в земята член на екипа на организаторите е свалил устройството от тялото на младата жена. Полицията продължава издирването му.