Рояк от дронове над Москва, четирите основни летища спряха работа

Р уските летищни власти съобщиха рано тази сутрин за временното затваряне на четирите летища в руската столица Москва, след като в рамките на около час и половина са били унищожени близо 60 украински дрона, предадоха световните агенции.

Украинска атака с дронове отново блокира летищата в Москва

В поредица от публикации в Telegram кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че руската противовъздушна отбрана е свалила общо 59 безпилотни летателни апарата, насочени към столичния регион. По думите му на местата, където са паднали отломки от дроновете, са изпратени аварийни и спасителни екипи.

Затвориха временно три летища в Москва

Заради заплахата от въздушни атаки руските авиационни власти временно преустановиха работата на четирите основни летища, обслужващи Москва. Подобни ограничения се въвеждат редовно при засечени дронове в близост до руската столица с цел гарантиране на безопасността на въздушния трафик.

Към момента няма информация за жертви или сериозни материални щети. Властите продължават да оценяват последствията от атаката.

Украинска атака с дронове срещу Москва затвори ключово летище

През последните месеци украинските удари с дронове по руска територия зачестиха значително. Москва и други ключови руски градове все по-често стават обект на атаки, насочени към военна, логистична и енергийна инфраструктура. От своя страна Русия продължава да извършва масирани въздушни удари срещу украински градове, използвайки ракети и безпилотни летателни апарати.

Руската ПВО свали 40 дрона над Москва, затвориха две летища

Войната между Русия и Украйна, започнала с пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г., все по-често се пренася далеч от фронтовата линия. Безпилотните системи се превърнаха в един от основните инструменти и за двете страни, като позволяват нанасяне на удари на стотици километри от бойните действия.

Руското министерство на отбраната засега не е публикувало подробности за евентуални поражения или конкретните райони, към които са били насочени дроновете. Очаква се властите да предоставят допълнителна информация през деня.