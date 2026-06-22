Свят

Тръмп: Италия не е там, когато светът има нужда от нея

Американският президент обвини Рим, че не се ангажира достатъчно с противопоставянето на Иран

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 07:46
Тръмп: Италия не е там, когато светът има нужда от нея
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към Италия и премиера Джорджа Мелони, обвинявайки Рим в липса на готовност да се ангажира с противопоставянето на Иран и с това, което той определя като сериозна ядрена заплаха за международната сигурност.

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В публикация в социалната си мрежа Truth Social американският лидер заяви, че Съединените щати в продължение на десетилетия са гарантирали сигурността на своите съюзници в НАТО, но когато Вашингтон очаква подкрепа по ключови въпроси, тя не винаги е налице.

„След като сме похарчили трилиони долари за НАТО, Италия и нейната премиерка дори не биха си помислили да се ангажират с Ислямската република Иран и тяхната много сериозна ядрена заплаха. Десетилетия наред ги защитаваме, но когато бъдат поставени на изпитание, те не са там, за да защитят нас и останалия свят. Не е добре!“, написа Тръмп.

Ново напрежение между Вашингтон и Рим

Изявлението идва на фона на нарастващо напрежение между Белия дом и италианското правителство през последните дни. Доскоро Джорджа Мелони беше смятана за един от най-близките европейски партньори на Тръмп, като двамата лидери нееднократно демонстрираха сходни позиции по теми като миграцията, сигурността и ролята на националните държави.

Според анализатори обаче отношенията между Вашингтон и Рим са били подложени на изпитание от няколко спорни въпроса. Сред тях са отказът на Италия да участва в определени инициативи за доставка на американско оръжие за Украйна, както и решението на Рим да не предостави военната база „Сигонела“ в Сицилия за операции, свързани с конфликта с Иран.

Италианското правителство вече подчерта, че тези решения се основават на съществуващи международни ангажименти и на националните интереси на страната.

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Иран остава в центъра на американската външна политика

От началото на втория си президентски мандат Доналд Тръмп поставя Иран сред основните предизвикателства пред американската национална сигурност. Администрацията му многократно е обвинявала Техеран, че продължава да развива програми с потенциално военно приложение и че подкрепя въоръжени групировки в различни части на Близкия изток.

Иран от своя страна отрича да разработва ядрено оръжие и твърди, че ядрената му програма има изцяло мирни цели. Въпреки това въпросът остава сред най-чувствителните теми в международната дипломация през последните две десетилетия.

През последните месеци напрежението в региона се засили допълнително заради сблъсъците между Израел и подкрепяни от Иран формирования, както и заради опасенията от разширяване на конфликта в Близкия изток.

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Тръмп нападна и „Ню Йорк Таймс“

В отделна публикация президентът на САЩ насочи вниманието си към американския вестник „Ню Йорк Таймс“, като остро разкритикува материал, според който след близо четири месеца война промените на терен са ограничени.

Тръмп категорично отхвърли подобна оценка и изброи редица последствия, които според него доказват успеха на американската стратегия.

Американският президент заяви, че иранските военни способности са били сериозно отслабени, а икономиката на страната е понесла тежки щети. Той посочи още, че Ормузкият проток остава отворен за международното корабоплаване, докато американската икономика и финансовите пазари продължават да показват силни резултати.

В типичния си остър стил Тръмп обвини медията, че представя подвеждаща картина на ситуацията, и отправи серия от критики към редакционната ѝ политика.

Остър сблъсък: Тръмп и Мелони се скараха

Какво следва

Изявленията на американския президент идват в момент, когато отношенията между САЩ и редица европейски съюзници са подложени на изпитание от различия по въпросите за сигурността, отбранителните разходи и политиката спрямо Близкия изток.

Мелони отговори на критиките на Тръмп: Не смятам споровете за достойни за лидери

Засега от италианското правителство няма официален отговор на последните коментари на Тръмп. Самата Джорджа Мелони обаче неотдавна заяви, че няма намерение да влиза в публични спорове и че ще продължи да защитава решенията на Италия, ръководейки се от националните интереси на страната.

Дали сегашното напрежение ще остане поредният дипломатически епизод или ще се превърне в по-сериозно изпитание за отношенията между Рим и Вашингтон, предстои да стане ясно през следващите седмици.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Асен Георгиев    
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