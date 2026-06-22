Свят

Мощна експлозия разтърси ключов газов обект в Катар, десетки пострадали

Инцидентът е станал в индустриалната зона Рас Лафан, разположена северно от столицата Доха

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 55 минути / 22 юни 2026, 08:01
Мощна експлозия разтърси ключов газов обект в Катар, десетки пострадали
Източник: AP/БТА

М ощна експлозия разтърси ключов газов обект в Катар, предизвиквайки пожар и оставяйки десетки ранени, съобщиха "Асошиейтед прес", "Франс прес" и "Ройтерс".

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Инцидентът е станал в индустриалната зона Рас Лафан, разположена северно от столицата Доха. Районът е стратегически важен за катарската енергийна индустрия, тъй като там се намират основните мощности на страната за добив, преработка и износ на втечнен природен газ.

Според последните данни най-малко 54 души са пострадали при експлозията, а 18 души все още се водят в неизвестност часове след инцидента. Първоначално катарските власти съобщиха за значително по-малък брой ранени, но впоследствие информацията беше актуализирана.

Министерството на вътрешните работи на Катар заяви, че взривът е причинен от „технически инцидент“. Ведомството подчерта, че няма данни за опасно изтичане на газ или други вещества, които да представляват риск за населението и околната среда.

Властите не уточняват официално кое съоръжение е засегнато. Източник, запознат със случая, обаче е заявил пред международни медии, че експлозията е станала в газовия завод „Барзан“ и вероятно е резултат от оперативна грешка.

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Държавната енергийна компания на страната „КатарЕнерджи“ потвърди, че след взрива е избухнал пожар в съоръжението. Към момента не е ясно какви са материалните щети и дали инцидентът ще повлияе върху производствения капацитет на комплекса.

Очевидци разказват, че силният тътен от експлозията е бил чут дори в Доха, която се намира на десетки километри от индустриалния район.

  • Ключов момент за енергийния сектор

Инцидентът идва в особено чувствителен момент за Катар и за световните енергийни пазари.

Страната е сред най-големите износители на втечнен природен газ в света и играе ключова роля за снабдяването на Европа и Азия. През последните седмици катарските власти бяха принудени да ограничат част от операциите си заради напрежението около Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за транспортиране на енергийни ресурси.

След като Иран постепенно намали контрола върху корабоплаването в района в рамките на преговорите за окончателно прекратяване на войната в Близкия изток, Катар започна подготовка за възстановяване на пълния капацитет на износа си.

Именно по време на тези дейности по рестартиране на производствените и експортните мощности е станала експлозията в завода „Барзан“, сочи предварителната информация.

  • Възможни последици за световните пазари

Анализатори предупреждават, че ако щетите по съоръжението се окажат значителни, това може да доведе до нови сътресения на международните енергийни пазари.

Катар е сред водещите доставчици на втечнен природен газ за редица държави в Европа и Азия, а всяко по-сериозно прекъсване на производството или износа би могло да се отрази върху цените на енергоносителите.

Засега властите не са дали информация дали работата на терминала е преустановена напълно и кога съоръжението може да бъде върнато към нормален режим на експлоатация.

Разследването на причините за инцидента продължава, а спасителни и аварийни екипи остават на място в търсене на изчезналите работници и за оценка на нанесените щети.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС, АФП, "Ройтерс", БТА    
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