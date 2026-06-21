Любопитно

Дъжд от рубини и сапфири: Учени надникнаха в една от най-необичайните планети във Вселената

Газовият гигант е от класa на т.нар. „ултрагорещи Юпитери“

21 юни 2026, 22:49
Дъжд от рубини и сапфири: Учени надникнаха в една от най-необичайните планети във Вселената
Източник: iStock

П редставете си свят, на който валят рубини и сапфири, а металите се изпаряват от жегата. Това не е научна фантастика, а реалността на екзопланетата WASP-121b, която астрономи изследват с помощта на космическия телескоп James Webb Space Telescope.

Газовият гигант е от класa на т.нар. „ултрагорещи Юпитери“ и обикаля толкова близо до своята звезда, че една година там продължава едва 30,5 часа. Гравитацията на звездата е деформирала планетата до степен тя да прилича повече на топка за американски футбол, отколкото на сфера.

Температурите на осветената страна са толкова високи, че могат да изпаряват метали. Учените смятат, че на по-хладната нощна страна тези вещества се кондензират и падат под формата на валежи от желязо, рубини и сапфири. Новите наблюдения показват и мощни ветрове, които пренасят топлина от дневната към нощната страна със скорост, способна да промени цялата атмосфера на планетата.

Изследването разкрива още, че водните пари и въглеродният оксид се държат различно в отделните части на атмосферата. Според учените вечерната страна е толкова гореща, че водните молекули буквално се разпадат, докато сутрешната вероятно е покрита от облаци от силикатни минерали. Така WASP-121b продължава да затвърждава репутацията си на едно от най-екстремните и загадъчни места, откривани досега извън Слънчевата система.

Източник: БГНЕС    
WASP-121b екзопланета астрономия Джеймс Уеб ултрагорещ Юпитер космос астрофизика атмосфера планетарни изследвания космически телескоп
Последвайте ни
Бой и стрелба на варненски плаж, двама са с опасност за живота

Бой и стрелба на варненски плаж, двама са с опасност за живота

Дъжд от рубини и сапфири: Учени надникнаха в една от най-необичайните планети във Вселената

Дъжд от рубини и сапфири: Учени надникнаха в една от най-необичайните планети във Вселената

Трагичен край: Намериха тялото на изчезналата туристка в Пирин

Трагичен край: Намериха тялото на изчезналата туристка в Пирин

Противоречива информация за преговорите между САЩ и Иран в Швейцария

Противоречива информация за преговорите между САЩ и Иран в Швейцария

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 16 часа
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 15 часа
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 11 часа
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Трагедия край Харков: Един загинал и двама ранени след взрив на мина до автобусна спирка

Свят Преди 1 час

Трима мирни граждани са задействали скрито взривно устройство в село на броени километри от руската граница

Дженифър Лопес и децата на Бен Афлек заедно на концерт след развода

Дженифър Лопес и децата на Бен Афлек заедно на концерт след развода

Любопитно Преди 2 часа

Певицата заведе тийнейджърите на шоуто на Ариана Гранде в Лос Анджелис и доказа, че са запазили сплотените си отношения

,

Магията на Стоунхендж: Над 20 000 души посрещнаха лятното слънцестоене

Любопитно Преди 4 часа

С радостни възгласи и цветя в косите хиляди приветстваха най-дългия ден в годината пред древния мегалит

,

Бунт в Прага: Хиляди на протест в защита на независимите медии

Свят Преди 4 часа

Чехите излязоха по улиците срещу плановете на правителството на Андрей Бабиш да ореже бюджетите на обществената телевизия и радио

Туск: Конфликтът между полски и украински политици е стратегическа грешка

Туск: Конфликтът между полски и украински политици е стратегическа грешка

Свят Преди 5 часа

Нетаняху: Израел няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Нетаняху: Израел няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Свят Преди 5 часа

Нетаняху също така заяви, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо

,

От Родопите до Белия дом: Село Забърдо праща каски с гълъби на Тръмп и папата

България Преди 5 часа

След като миналата година „евробабите“ изпяха песен за американския президент, сега селото има нова амбиция

За първи път в историята: Крал Чарлз III обявява колко данъци плаща

За първи път в историята: Крал Чарлз III обявява колко данъци плаща

Любопитно Преди 5 часа

Бъкингамският дворец предприема безпрецедентен ход в името на по-голяма отчетност и прозрачност пред обществото

Тръмп взриви мрежата: Киър Стармър ще подаде оставка

Тръмп взриви мрежата: Киър Стармър ще подаде оставка

Свят Преди 6 часа

Президентът на САЩ обяви в „Трут соушъл“, че британският премиер се е провалил сериозно в имиграцията и енергетиката

Джей Ди Ванс: Преговорите с Иран са повратна точка, Тръмп призова за ново начало

Джей Ди Ванс: Преговорите с Иран са повратна точка, Тръмп призова за ново начало

Свят Преди 6 часа

Делегации на Вашингтон и Техеран започнаха технически разговори в швейцарски курорт с посредничеството на Катар и Пакистан

.

Голямо откритие: Археолози откриха най-ранния храм на Херакъл край Петрич

Любопитно Преди 7 часа

Ръководителят на разкопките обясни архитектурната приемственост в античния град и отправи важен апел за точното интерпретиране на историята

,

Създадоха първата българска програма за обучение на служители с изкуствен интелект

Любопитно Преди 7 часа

Сред първите, които проявяват интерес към подобни обучения, са счетоводни и одиторски компании

САЩ и Иран преговарят в Швейцария за кризата в Ливан и замразените авоари

САЩ и Иран преговарят в Швейцария за кризата в Ливан и замразените авоари

Свят Преди 8 часа

.

В знак на протест: Трима бивши украински президенти връщат ордените си заради Зеленски

Свят Преди 8 часа

Решението е последвано от отнемането на полския орден на украинския президент Володимир Зеленски

,

Никога не купувайте ягоди, ако забележите това - рискът е твърде висок

Любопитно Преди 9 часа

Дори само една повредена ягодка в контейнера може да съсипе цялата покупка за часове. Вижте кои са трите златни правила при избора на плодове и как правилно да ги съхранявате в хладилника

<p>Блъснатите край Ботевград работници&nbsp;не са служители на АПИ</p>

АПИ: Блъснатите край Ботевград работници не са наши служители

България Преди 9 часа

Тримата мъже са работници на пътноподдържаща фирма и са извършвали косене и почистване на пътя в сигнализиран участък, посочват от Агенцията

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Смениха емблематичната табела на Смолян

sinoptik.bg
1

Как изглеждат изворите на Тъмната река

sinoptik.bg

Папи Ханс с исторически успех: Песен срещу домашното насилие стигна до Кан

Edna.bg

Бъдещият крал на 44: 10 любопитни факта за принц Уилям, които малцина знаят

Edna.bg

България приключи с 6 медала участието си на Балканското първенство във Волос

Gong.bg

Килиан Мбапе: Меси е най-добрият - знаех, че ще отбележи

Gong.bg

Бой и стрелба на варненски плаж, двама са с опасност за живота (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Намериха тялото на изчезналата туристка в Пирин

Nova.bg