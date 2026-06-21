Дъжд от рубини и сапфири: Учени надникнаха в една от най-необичайните планети във Вселената

П редставете си свят, на който валят рубини и сапфири, а металите се изпаряват от жегата. Това не е научна фантастика, а реалността на екзопланетата WASP-121b, която астрономи изследват с помощта на космическия телескоп James Webb Space Telescope.

Газовият гигант е от класa на т.нар. „ултрагорещи Юпитери“ и обикаля толкова близо до своята звезда, че една година там продължава едва 30,5 часа. Гравитацията на звездата е деформирала планетата до степен тя да прилича повече на топка за американски футбол, отколкото на сфера.

Температурите на осветената страна са толкова високи, че могат да изпаряват метали. Учените смятат, че на по-хладната нощна страна тези вещества се кондензират и падат под формата на валежи от желязо, рубини и сапфири. Новите наблюдения показват и мощни ветрове, които пренасят топлина от дневната към нощната страна със скорост, способна да промени цялата атмосфера на планетата.

Изследването разкрива още, че водните пари и въглеродният оксид се държат различно в отделните части на атмосферата. Според учените вечерната страна е толкова гореща, че водните молекули буквално се разпадат, докато сутрешната вероятно е покрита от облаци от силикатни минерали. Така WASP-121b продължава да затвърждава репутацията си на едно от най-екстремните и загадъчни места, откривани досега извън Слънчевата система.