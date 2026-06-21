Невиждано от 1976 г.: Гореща вълна удари Великобритания, издадоха предупреждения за жеги

В еликобритания е обхваната от гореща вълна, като в много райони на Острова са издадени предупреждения за опасни жеги, а метеоролозите очакват в близките дни бъдат отчетени рекордни за юни температури, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.

Британската национална метеорологична служба предупреди, че има все по-голяма вероятност идната седмица на места температурата да надхвърли рекордните за юни 35,6 градуса по Целзий, които са били измерени през 1976 г. в Саутхемптън.

Същевременно континентална Европа също се задъхва от горещини. Очаква се температурата в Рим утре да достигне 37 градуса, а в Мадрид – 39 градуса по Целзий.

Във Франция днес живакът може да удари 40 градуса, а прогнозите за утре са за още по-горещо време. Службите за спешна помощ и въоръжените сили са поставени в състояние на готовност за борба с горски пожари. Освен това френските власти наложиха ограничения за консумацията на алкохол на обществени места, а някои спортни събития на открито бяха отменени.