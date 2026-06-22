Може ли ваксината срещу HPV да елиминира смъртните случаи от рак на маточната шийка?

Н ово мащабно проучване във Великобритания показва, че ваксината срещу човешкия папиломен вирус (HPV) е намалила риска от смърт от рак на маточната шийка преди 30-годишна възраст практически до нула, което засилва надеждите, че заболяването може един ден да бъде почти изкоренено.

Един от първите цялостни анализи на въздействието на ваксината срещу човешкия папиломен вирус (HPV) показва, че тя е намалила риска от смърт от рак на маточната шийка преди 30-годишна възраст практически до нула във Великобритания.

Изследването, публикувано тази седмица в авторитетното медицинско списание The Lancet, показва впечатляващи резултати, които според експерти дават надежда и на други държави, където ваксината също се въвежда масово.

Ракът на маточната шийка е особено агресивна форма на заболяването с неблагоприятна прогноза за диагностицираните пациенти. Той често засяга млади жени под 30-годишна възраст.

HPV, който се предава чрез сексуален контакт, е основната причина за развитието на рак на маточната шийка. Рутинната ваксинация на момичета и момчета във Великобритания започна през 2008 г.

Какво показва новото проучване?

Проучването, ръководено от изследователи от Queen Mary University of London и финансирано от Cancer Research UK, показва, че в периода от 2020 до 2024 г. нито една жена на възраст между 20 и 24 години не е починала от рак на маточната шийка във Великобритания. Без ваксината се е очаквало през този период да бъдат регистрирани 23 смъртни случая.

За сравнение, между 2000 и 2004 г. от рак на маточната шийка са починали 25 жени в тази възрастова група. Броят на смъртните случаи е бил 16 между 2005 и 2009 г., 27 между 2010 и 2014 г., и пет между 2015 и 2019 г.

„Това е невероятен етап и огромен напредък в нашата мисия да победим рака“, заяви изпълнителният директор на Cancer Research UK, Мишел Мичъл.

„Знаем, че ваксината срещу HPV е изключително ефективна за предотвратяване на рака на маточната шийка още преди той да се развие, а за първи път тези данни показват, че тя спасява човешки животи“, допълни Мичъл.

Драматичен спад в смъртните случаи от рак на маточната шийка след ваксина за HPV

Какво представлява HPV?

Според Световната здравна организация:

HPV е широко разпространена група вируси, които навлизат в организма чрез контакт кожа в кожа, обикновено през малки порязвания или ожулвания. Съществуват над 200 свързани типа HPV, като повечето се разпространяват чрез сексуален контакт. HPV е една от най-честите инфекции, предавани по полов път. Повечето сексуално активни хора се заразяват поне веднъж през живота си, често без никакви симптоми. Когато симптоми все пак се появят, те обикновено се проявяват като генитални брадавици, причинени от нискорискови типове HPV. При около 90 процента от заразените имунната система успява да елиминира инфекцията естествено в рамките на около две години.

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Причинява ли HPV рак?

Продължителната инфекция с определени високорискови щамове на HPV може да доведе до развитието на различни видове рак, включително:

рак на маточната шийка; рак на вулвата; рак на влагалището; рак на пениса; рак на ануса; рак на устната кухина и гърлото.

Медицинските специалисти подчертават, че ваксинацията е най-ефективният начин за предпазване от инфекция с високорискови HPV типове и от свързаните с тях онкологични заболявания.

Не съществува лечение, което да елиминира самия вирус, но има терапии за симптомите му, включително генитални брадавици, предракови изменения на маточната шийка и HPV-свързани ракови заболявания.

Разработиха ваксина срещу рака на шийката на матката

Колко разпространен е проблемът?

Според наличните данни:

През 2019 г. HPV е причинил около 620 000 нови случая на рак при жените и 70 000 при мъжете по света. Над 95 процента от приблизително 660 000-те случая на рак на маточната шийка, диагностицирани всяка година, са причинени от HPV. Ракът на маточната шийка е четвъртият най-разпространен рак сред жените в света. През 2022 г. са регистрирани около 660 000 нови случая и 350 000 смъртни случая от заболяването. Средната петгодишна преживяемост след поставяне на диагнозата е около 67 процента.

Ако заболяването бъде открито в първи стадий, когато ракът е локализиран и не се е разпространил, шансовете за оцеляване са значително по-високи. Въпреки това много случаи се диагностицират във втори или трети стадий, когато ракът вече е обхванал околните тъкани или лимфните възли. Тогава петгодишната преживяемост спада до около 40 процента.

Проблемът се усложнява от факта, че заболяването често не причинява симптоми в продължение на години и трудно може да бъде открито без редовни профилактични прегледи.

Около 94 процента от смъртните случаи се регистрират в държави с ниски и средни доходи.

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Как HPV причинява рак на маточната шийка?

Ракът на маточната шийка обикновено се развива години след заразяване с HPV.

Когато имунната система не успее да елиминира по-устойчивите щамове на вируса, HPV нарушава нормалния растеж на клетките. Това води до появата на аномални клетки и предракови изменения, които при липса на лечение могат да прераснат в рак.

Поради тази причина жените между 30 и 65 години се съветват да преминават през цитонамазка на всеки три години.

Може ли HPV ваксината да помогне на жени с предракови клетки

Къде смъртността е най-висока?

Смъртността от рак на маточната шийка е най-висока в държавите с ниски и средни доходи, особено в:

Субсахарска Африка; Централна Америка; Югоизточна Азия.

Според данни на Световния фонд за изследване на рака през 2022 г.:

В Индия са починали 79 906 жени от рак на маточната шийка. В Китай смъртните случаи са били 55 694. В Индонезия са регистрирани 20 708 смъртни случая.

Повече от половината африкански държави вече са включили ваксината в националните си имунизационни програми, но едва пет са достигнали желаното покритие от 90 процента до 2030 г.

През февруари тази година Индия стартира безплатна национална програма за ваксинация на 11,5 милиона момичета на 14-годишна възраст с ваксината Gardasil.

През октомври 2025 г. Китай включи HPV ваксината в националната си имунизационна програма, предоставяйки безплатно две дози от ваксината Cecolin на момичета, навършили 13 години.

Месец по-рано Pakistan започна първата си национална кампания за ваксинация срещу HPV, насочена към повече от 13 милиона момичета на възраст между 9 и 14 години.

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Какви са пречките пред ваксинационните програми?

Подобно на други ваксини, и тази срещу HPV се сблъсква с явлението „ваксинален скептицизъм“.

В западните държави продължават да се разпространяват недоказани твърдения, че ваксините причиняват състояния като аутизъм, въпреки липсата на научни доказателства.

В редица по-консервативни общества критиците твърдят, че ваксината не е необходима, тъй като HPV се предава по полов път, а сексуалните контакти преди брака са културно неприемливи или незаконни.

В социалните мрежи се разпространяват и конспиративни теории, че ваксината причинява безплодие. Няма научни доказателства в подкрепа на подобни твърдения.

През май 2020 г. рецензирано американско проучване не откри никаква връзка между ваксината и повишен риск от безплодие при жените.

В Пакистан недоверието към ваксините се засилва и от факта, че през 2010–2011 г. американското разузнаване използва фалшива кампания за ваксинация срещу хепатит B в град Абатабад като прикритие при издирването на лидера на „Ал Кайда“ Осама бин Ладен.

Резултатите от британското изследване обаче дават силни основания за оптимизъм, че чрез масова ваксинация и редовен скрининг ракът на маточната шийка може да се превърне в едно от малкото онкологични заболявания, които са почти напълно предотвратими.