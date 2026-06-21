Дженифър Лопес и децата на Бен Афлек заедно на концерт след развода

Д женифър Лопес посети концерт на Ариана Гранде в Лос Анджелис в събота заедно с детето си Оскар на 18 години и Фин - детето на бившия ѝ съпруг Бен Афлек - на 17 години. Двамата доведени брат и сестра изглеждаха радостни на събитието в зала „Киа Форум“ в Инглуд, Калифорния.

Концертът беше част от турнето „Eternal Sunshine Tour“ на Ариана Гранде. Лопес се появи в едноцветен кремав тоалет, а Оскар и Фин споделиха смях на звездното събитие. Оскар - роден като Еме - наскоро официално прие новото си име Оскар Муниз и използва местоименията той/него, което стана ясно от университетска програма по повод завършването му на гимназия. По подобен начин Фин, кръстен при раждането Серафина, прие новото си име публично през март 2024 г. по време на траурна служба за дядо си по майчина линия.

Jennifer Lopez enjoys concert night with Ben Affleck's child Fin and her own child Oskar https://t.co/ulZWae7vVh — Daily Mail (@DailyMail) June 21, 2026

Разводът между Лопес и Афлек беше финализиран през февруари 2025 г., но двамата поддържат сплотено семейство заради децата. На премиерата на „The Accountant 2“ Афлек заяви пред Entertainment Tonight, че Лопес е „зашеметяваща“ и „страхотна“ с децата му, а той самият обича нейните деца. Миналата седмица Лопес заяви в подкаста SmartLess, че е отгледала близнаците си с „много малко помощ“ след развода от Марк Антъни през 2014 г. и изрази гордост от постиженията им.