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Дженифър Лопес и децата на Бен Афлек заедно на концерт след развода

Певицата заведе тийнейджърите на шоуто на Ариана Гранде в Лос Анджелис и доказа, че са запазили сплотените си отношения

21 юни 2026, 21:51
Дженифър Лопес и децата на Бен Афлек заедно на концерт след развода
Източник: Getty Images

Д женифър Лопес посети концерт на Ариана Гранде в Лос Анджелис в събота заедно с детето си Оскар на 18 години и Фин - детето на бившия ѝ съпруг Бен Афлек - на 17 години. Двамата доведени брат и сестра изглеждаха радостни на събитието в зала „Киа Форум“ в Инглуд, Калифорния.

Концертът беше част от турнето „Eternal Sunshine Tour“ на Ариана Гранде. Лопес се появи в едноцветен кремав тоалет, а Оскар и Фин споделиха смях на звездното събитие. Оскар - роден като Еме - наскоро официално прие новото си име Оскар Муниз и използва местоименията той/него, което стана ясно от университетска програма по повод завършването му на гимназия. По подобен начин Фин, кръстен при раждането Серафина, прие новото си име публично през март 2024 г. по време на траурна служба за дядо си по майчина линия.

Разводът между Лопес и Афлек беше финализиран през февруари 2025 г., но двамата поддържат сплотено семейство заради децата. На премиерата на „The Accountant 2“ Афлек заяви пред Entertainment Tonight, че Лопес е „зашеметяваща“ и „страхотна“ с децата му, а той самият обича нейните деца. Миналата седмица Лопес заяви в подкаста SmartLess, че е отгледала близнаците си с „много малко помощ“ след развода от Марк Антъни през 2014 г. и изрази гордост от постиженията им. 

Източник: БГНЕС    
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