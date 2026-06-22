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Дипломатически пробив в Швейцария: САЩ и Иран с план за край на войната в Близкия изток

Вашингтон и Техеран са договорили механизъм за предотвратяване на конфликти в Ливан и пътна карта за постигане на споразумение до 60 дни

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 07:13
Дипломатически пробив в Швейцария: САЩ и Иран с план за край на войната в Близкия изток
Източник: iStock Photos

САЩ и Иран са постигнали договореност за създаването на специална „група за управление на конфликти“, чиято цел е да намали напрежението в Ливан и да гарантира спазването на действащото примирие в региона. Това съобщиха посредниците в преговорите – Пакистан и Катар, цитирани от "Франс прес".

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Според съвместно изявление на двете държави новият механизъм ще обедини всички страни по конфликта, както и Република Ливан, и ще бъде ръководен от посредниците.

Основната му задача ще бъде да следи за спазването на прекратяването на военните действия и да предотвратява нова ескалация.

Наред с това Вашингтон и Техеран са договорили и пътна карта, която предвижда в рамките на 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Договореността е постигната по време на първия кръг от преговори между двете страни, проведен в Швейцария.

Според съвместното изявление на правителствата на Пакистан и Катар рамката поставя основите за незабавно начало на нови технически разговори, които ще продължат още тази седмица на швейцарска територия.

Източник: AP/БТА

Иранският външен министър Абас Арагчи приветства посредническите усилия на Пакистан и Катар. В публикация в социалната мрежа X той заяви, че разговорите са довели до „значителен напредък“ по ключови въпроси.

Пакистан, Катар и Иран потвърдиха приключването на първия кръг от преговорите на високо равнище. До момента официална реакция от страна на САЩ няма.

По думите на Арагчи първото сериозно изпитание за постигнатите договорености ще бъде функционирането на новия механизъм за предотвратяване на конфликти, създаден във връзка със сблъсъците между Израел и подкрепяната от Иран шиитска групировка Хизбула.

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Техеран ясно обвързва успеха на преговорния процес с прекратяването на бойните действия на ливанска територия. От своя страна Израел поддържа позицията, че ще запази военното си присъствие в определени райони на Ливан и трябва да разполага със свобода на действие срещу „Хизбула“, която продължава да извършва атаки срещу цели в Северен Израел.

Ако постигнатите договорености бъдат реализирани, това може да се окаже една от най-значимите дипломатически стъпки към деескалация на напрежението в Близкия изток през последните месеци.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Асен Георгиев    
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