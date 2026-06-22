Истината за глутена: Научни факти срещу популярните митове

Г лутенът отдавна се превърна в едно от основните „плашила“ в света на здравословното хранене. Обвиняват го за излишните килограми, постоянната умора, вътрешните възпаления и проблемите с кожата. Но дали всичко това е вярно? Проверихме кои от най-честите страхове се потвърждават от науката и кои се оказаха чиста проба митове.

Глутенът всъщност е протеин, който се съдържа в пшеницата, ръжта и ечемика. За хората с диагностицирана целиакия (автоимунно заболяване) той наистина е опасен. При останалата част от населението обаче нещата изглеждат по съвсем различен начин.

Ето кои са 6-те най-големи мита, които науката опровергава:

Мит 1: Глутенът е вреден за абсолютно всеки

Този мит се поддържа активно от инфлуенсъри и автори на популярни диети. Специалистите от Медицинското училище в Харвард обаче подчертават, че няма убедителни данни безглютеновата диета да носи каквито и да е ползи за хора, които нямат целиакия или доказана чувствителност към този протеин. За по-голямата част от човечеството глутенът е напълно безопасен.

Мит 2: Безглютеновата диета помага за отслабване

Мнозина вярват, че е достатъчно да спрат хляба и пастата, за да се вталят. В действителност загубата на тегло в тези случаи не се дължи на липсата на глутен. Човек просто започва да внимава повече с какво се храни и ограничава преработените храни. Нещо повече – много от готовите безглютенови алтернативи в магазините са по-калорични и съдържат повече захар и мазнини, за да се запази вкусът и текстурата им.

Мит 3: Глутенът предизвиква хронични възпаления

В социалните мрежи често се твърди, че глутенът провокира възпалителни процеси дори при здрави организми. Науката няма такива доказателства. Остра имунна реакция се развива единствено при хората с целиакия, за чийто организъм глутенът е реална заплаха. Сама по себе си пшеницата не е източник на възпаление за здравия човек.

Мит 4: Подуването след ядене на хляб означава непоносимост

Усещането за тежест и газове след парче пица или топла кифличка е познато на мнозина. Но глутенът невинаги е виновникът. Изследователите все по-често сочат като проблем други вещества в пшеницата – т.нар. FODMAP въглехидрати. Именно те ферментират в червата и причиняват дискомфорт. Така че неприятните симптоми след хляб не означават автоматично, че трябва да го откажете завинаги.

Мит 5: Чувствителността към глутен е измислица

Това е другата крайност. Лекарите официално признават съществуването на т.нар. нецелиакична чувствителност към глутен. При нея хората изпитват подуване, болки в корема, умора или „мозъчна мъгла“ след консумация на тестени храни, без обаче червата им да се увреждат, както е при целиакията. Проблемът е, че все още няма точен кръвен тест за това състояние и диагнозата се поставя чрез изключване на други причини.

Мит 6: Ако се съмнявате в проблем, веднага спрете глутена

Това е най-разпространената и опасна грешка. Ако изключите глутена от менюто си преди да отидете на лекар, изследванията ви за целиакия могат да се окажат фалшиво отрицателни. За да бъдат точни тестовете, в организма трябва да има наличие на този протеин. Затова правилото е: първо прегледи и диагностика, а чак след това – промяна в диетата.

Равносметката

За хората с целиакия безглютеновият живот е въпрос на оцеляване. За всички останали обаче, самоволното спиране на глутена без медицинска причина не само не е полезно, но крие рискове. То може да доведе до сериозен дефицит на фибри, витамини от група B и важни микроелементи. Ако изпитвате дискомфорт, по-добре се консултирайте със специалист, вместо да си поставяте диагнози от интернет.