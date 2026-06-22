Любопитно

Истината за глутена: Научни факти срещу популярните митове

Модерна мания или реална опасност за здравето? Науката разбива най-популярните митове за глутена, отслабването и подутия стомах, които всекидневно четем в социалните мрежи

22 юни 2026, 06:56
Истината за глутена: Научни факти срещу популярните митове
Източник: iStock

Г лутенът отдавна се превърна в едно от основните „плашила“ в света на здравословното хранене. Обвиняват го за излишните килограми, постоянната умора, вътрешните възпаления и проблемите с кожата. Но дали всичко това е вярно? Проверихме кои от най-честите страхове се потвърждават от науката и кои се оказаха чиста проба митове.

Глутенът всъщност е протеин, който се съдържа в пшеницата, ръжта и ечемика. За хората с диагностицирана целиакия (автоимунно заболяване) той наистина е опасен. При останалата част от населението обаче нещата изглеждат по съвсем различен начин.

Ето кои са 6-те най-големи мита, които науката опровергава:

  • Мит 1: Глутенът е вреден за абсолютно всеки

Този мит се поддържа активно от инфлуенсъри и автори на популярни диети. Специалистите от Медицинското училище в Харвард обаче подчертават, че няма убедителни данни безглютеновата диета да носи каквито и да е ползи за хора, които нямат целиакия или доказана чувствителност към този протеин. За по-голямата част от човечеството глутенът е напълно безопасен.

  • Мит 2: Безглютеновата диета помага за отслабване

Мнозина вярват, че е достатъчно да спрат хляба и пастата, за да се вталят. В действителност загубата на тегло в тези случаи не се дължи на липсата на глутен. Човек просто започва да внимава повече с какво се храни и ограничава преработените храни. Нещо повече – много от готовите безглютенови алтернативи в магазините са по-калорични и съдържат повече захар и мазнини, за да се запази вкусът и текстурата им.

  • Мит 3: Глутенът предизвиква хронични възпаления

В социалните мрежи често се твърди, че глутенът провокира възпалителни процеси дори при здрави организми. Науката няма такива доказателства. Остра имунна реакция се развива единствено при хората с целиакия, за чийто организъм глутенът е реална заплаха. Сама по себе си пшеницата не е източник на възпаление за здравия човек.

  • Мит 4: Подуването след ядене на хляб означава непоносимост

Усещането за тежест и газове след парче пица или топла кифличка е познато на мнозина. Но глутенът невинаги е виновникът. Изследователите все по-често сочат като проблем други вещества в пшеницата – т.нар. FODMAP въглехидрати. Именно те ферментират в червата и причиняват дискомфорт. Така че неприятните симптоми след хляб не означават автоматично, че трябва да го откажете завинаги.

  • Мит 5: Чувствителността към глутен е измислица

Това е другата крайност. Лекарите официално признават съществуването на т.нар. нецелиакична чувствителност към глутен. При нея хората изпитват подуване, болки в корема, умора или „мозъчна мъгла“ след консумация на тестени храни, без обаче червата им да се увреждат, както е при целиакията. Проблемът е, че все още няма точен кръвен тест за това състояние и диагнозата се поставя чрез изключване на други причини.

  • Мит 6: Ако се съмнявате в проблем, веднага спрете глутена

Това е най-разпространената и опасна грешка. Ако изключите глутена от менюто си преди да отидете на лекар, изследванията ви за целиакия могат да се окажат фалшиво отрицателни. За да бъдат точни тестовете, в организма трябва да има наличие на този протеин. Затова правилото е: първо прегледи и диагностика, а чак след това – промяна в диетата.

Равносметката

За хората с целиакия безглютеновият живот е въпрос на оцеляване. За всички останали обаче, самоволното спиране на глутена без медицинска причина не само не е полезно, но крие рискове. То може да доведе до сериозен дефицит на фибри, витамини от група B и важни микроелементи. Ако изпитвате дискомфорт, по-добре се консултирайте със специалист, вместо да си поставяте диагнози от интернет.

Източник: rambler.ru    
глутен здравословно хранене целиакия безглютенова диета митове за храненето хранителна непоносимост здраве FODMAP хранителен режим нутриционистика
Последвайте ни

По темата

Слънчев старт на седмицата, но следобед идват бури и риск от градушки

Слънчев старт на седмицата, но следобед идват бури и риск от градушки

Дипломатически пробив в Швейцария: САЩ и Иран с план за край на войната в Близкия изток

Дипломатически пробив в Швейцария: САЩ и Иран с план за край на войната в Близкия изток

Рояк от дронове над Москва, четирите основни летища спряха работа

Рояк от дронове над Москва, четирите основни летища спряха работа

22 юни: Денят, в който византийското високомерие беше съкрушено

22 юни: Денят, в който византийското високомерие беше съкрушено

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
BYD вкарва 7-местния Great Tang в играта в Европа

BYD вкарва 7-местния Great Tang в играта в Европа

carmarket.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 23 часа
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 23 часа
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 19 часа
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мелони отговори на критиките на Тръмп: Не смятам споровете за достойни за лидери

Мелони отговори на критиките на Тръмп: Не смятам споровете за достойни за лидери

Свят Преди 24 минути

Спорът между Вашингтон и Рим поражда въпроси за бъдещето на политическите и икономическите отношения между двете държави

Фаталният бънджи скок в Бразилия: Нови арести и подозрения за прикриване на доказателства

Фаталният бънджи скок в Бразилия: Нови арести и подозрения за прикриване на доказателства

Свят Преди 47 минути

Полицията задържа още трима души, след като ключово записващо устройство изчезна след трагедията

.

Трагедия край Харков: Един загинал и двама ранени след взрив на мина до автобусна спирка

Свят Преди 9 часа

Трима мирни граждани са задействали скрито взривно устройство в село на броени километри от руската граница

Дженифър Лопес и децата на Бен Афлек заедно на концерт след развода

Дженифър Лопес и децата на Бен Афлек заедно на концерт след развода

Любопитно Преди 9 часа

Певицата заведе тийнейджърите на шоуто на Ариана Гранде в Лос Анджелис и доказа, че са запазили сплотените си отношения

,

Невиждано от 1976 г.: Гореща вълна удари Великобритания, издадоха предупреждения за жеги

Свят Преди 10 часа

Континентална Европа също се топи – във Франция отменят събития и ограничават алкохола заради жегите

,

Новият лидер на „Хизбула“ изригна срещу Израел дни след прекратяването на огъня

Свят Преди 11 часа

Наим Касем предупреди, че ще отговори на всеки удар, след като Тел Авив обяви, че военните му имат пълна свобода на действие в Ливан

,

Магията на Стоунхендж: Над 20 000 души посрещнаха лятното слънцестоене

Любопитно Преди 12 часа

С радостни възгласи и цветя в косите хиляди приветстваха най-дългия ден в годината пред древния мегалит

,

Бунт в Прага: Хиляди на протест в защита на независимите медии

Свят Преди 12 часа

Чехите излязоха по улиците срещу плановете на правителството на Андрей Бабиш да ореже бюджетите на обществената телевизия и радио

Туск: Конфликтът между полски и украински политици е стратегическа грешка

Туск: Конфликтът между полски и украински политици е стратегическа грешка

Свят Преди 12 часа

Нетаняху: Израел няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Нетаняху: Израел няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Свят Преди 13 часа

Нетаняху също така заяви, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо

,

От Родопите до Белия дом: Село Забърдо праща каски с гълъби на Тръмп и папата

България Преди 13 часа

След като миналата година „евробабите“ изпяха песен за американския президент, сега селото има нова амбиция

За първи път в историята: Крал Чарлз III обявява колко данъци плаща

За първи път в историята: Крал Чарлз III обявява колко данъци плаща

Любопитно Преди 13 часа

Бъкингамският дворец предприема безпрецедентен ход в името на по-голяма отчетност и прозрачност пред обществото

Тръмп взриви мрежата: Киър Стармър ще подаде оставка

Тръмп взриви мрежата: Киър Стармър ще подаде оставка

Свят Преди 13 часа

Президентът на САЩ обяви в „Трут соушъл“, че британският премиер се е провалил сериозно в имиграцията и енергетиката

,

Трагичен край: Намериха тялото на изчезналата туристка в Пирин

България Преди 14 часа

Младата жена беше в неизвестност от събота

Джей Ди Ванс: Преговорите с Иран са повратна точка, Тръмп призова за ново начало

Джей Ди Ванс: Преговорите с Иран са повратна точка, Тръмп призова за ново начало

Свят Преди 14 часа

Делегации на Вашингтон и Техеран започнаха технически разговори в швейцарски курорт с посредничеството на Катар и Пакистан

.

Голямо откритие: Археолози откриха най-ранния храм на Херакъл край Петрич

Любопитно Преди 15 часа

Ръководителят на разкопките обясни архитектурната приемственост в античния град и отправи важен апел за точното интерпретиране на историята

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Смениха емблематичната табела на Смолян

sinoptik.bg
1

Как изглеждат изворите на Тъмната река

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 22 юни, понеделник

Edna.bg

Седмичен хороскоп за 22 - 28 юни: Време за баланс и лично израстване

Edna.bg

Мо Салах: Невероятно е, пишем история

Gong.bg

Ден 11: Най-бързият гол на Мондиал 2026

Gong.bg

Продължава разследването след кървав спор на плаж Кабакум

Nova.bg

Жеги и градушки в първите дни на лятото

Nova.bg