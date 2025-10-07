България

Камарата на архитектите в България: Потопът по Черноморието е резултат от безконтролното застрояване

Не можем да подминем и факта, че всички тези строежи са получили положителни становища от МОСВ, обявиха от КАБ

7 октомври 2025, 15:07
П оредните наводнения по Черноморието са в резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие, се казва в декларация на Камарата на архитектите в България (КАБ). 

Прекомерното и често незаконно строителство по крайбрежието, включително в дерета и оттоци на територията на страната, е пряка причина за катастрофалните последици. Унищожаването на дюни, зелени площи и естествени дренажни системи превръща всяка буря в бедствие. Липсата на ефективен контрол и практиката нарушенията да се узаконяват постфактум, са довели до пълна девалвация на устройственото планиране, посочват от браншовата организация. 

Бивш екоминистър: Цялото Черноморие е застроено върху реки и дюни

Не можем да подминем и факта, че всички тези строежи са получили положителни становища от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите, дори когато се намират в речни корита и зони с висок риск. Тук трябва да подчертаем огромната отговорност на всички институции относно тези предписания, разрешения и последващ контрол над тях, посочват архитектите. 

От КАБ призовават за пълен одит на устройствените планове, особено в рисковите зони, за незабавен мораториум върху ново строителство в потенциално застрашени райони, за възстановяване на ролята на архитекта и урбаниста в решенията за териториалното развитие, както и за възстановяване на природните дренажни системи и зелени буфери като задължителен елемент на средата. 

Експерти: Водният ад във Варна можеше да се избегне

Днешните наводнения са предупреждение: ако не върнем разума, отговорността и професионалната етика в планирането, природата ще продължи да ни държи сметка за нашето мълчание, предупреждават от организацията. 

Припомняме, че интензивните дъждове и наводнения в началото на месеца засегнаха редица области в страната, като част от населението остана без електрозахранване, а достъпът до пострадали райони е ограничен. Наводненията взеха четири жертви в Елените.

Вижте в нашата галерия: Евакуация на жителите на "Елените"

Евакуация на жителите на "Елените"
13 снимки
Елените
Елените
Елените
Елените
Източник: БТА, Камелия Цветанова    
Наводнения Безконтролно застрояване Черноморие Институционално бездействие Камара на архитектите Устройствено планиране Природни дренажи Мораториум строителство Природна среда Рискови зони
