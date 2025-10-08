България

След пороите в Лозенец и Ахтопол: Какви са щетите (ВИДЕО)

Кметът на Лозенец Женя Ганджиева обясни, че при всеки голям дъжд има проблеми в селото

8 октомври 2025, 08:38
П оройните дъждове на юг от Бургас наводниха улици и приземни етажи в Лозенец и Ахтопол. Дни след бедствието, което причини големи щети в Царево, районът все още е в капана на пороите.

Морският курорт Лозенец се наводни

Кметът на Лозенец Женя Ганджиева обясни, че при всеки голям дъжд има проблеми в селото.

„Вчера деретата си работеха нормално, язовирите бяха под приливниците. 12 часа дъжд. Сутринта се изсипа страшно много вода, която дойде от неурбанизираните зони, прехвърли пътя и заля най-ниската точка на селото. Тук се намираме на 2 метра над морското равнище, а на места – дори на самото морско равнище”, обясни пред NOVA Ганджиева.

В най-ниската част на селото има построени хотели.

„Деретата са почистени. Хората бяха предупредени, предложихме да ги евакуираме. Ние поддържаме постоянен контакт с тях. Екипите на МВР бяха постоянно тук. Пожарната дойде и после отводнихме всички засегнати места”, обясни Ганджиева.

Община Царево: Стари снимки от 2023 г. заблуждават за бедствие в с. Лозенец

Тя обясни, че хората са притеснени, особено след наводнението от 2023 г.

Днес ще се извършват огледи, защото има наводнени приземни етажи.

Учениците се връщат на училище.

Здравните власти с препоръки за водата и храната в засегнатите от наводненията райони

„Екипи на общината, на районното управление, на гранична полиция – всички бяха на терен. Следяха се реките, мостовете, всяко по-критично място. Изцяло спокойно премина нощта. Водите са се оттекли”, заяви зам.-кметът на Царево Денис Диханов.

„Следва много работа”, допълни той.

Община Царево разкри кампания в помощ на пострадалите.

Източник: NOVA    
