Морският курорт Лозенец се наводни

Проливен дъжд валя през цялата нощ в района на Царево

Обновена преди 10 минути / 7 октомври 2025, 11:38
Морският курорт Лозенец се наводни
Източник: iStock photos/Getty images

П роливният дъжд, който валя през цялата нощ в района на Южното Черноморие наводни най-ниската част на курорта Лозенец. Приземни етажи на хотели са под вода, но засега нужда от евакуация няма, предаде NOVA.

В района на Царево не е въведена извънредна ситуация, но обстановката остава затруднена.

Превантивно са затворени за движение пътищата към къмпинг „Нестинарка” и участъците край деретата заради стичаща се към морето вода. Падналото количество дъжд до обяд в района е близо 94 литра на квадрат.

„Бъдете внимателни по републиканската и общинската пътна мрежа - възможни са локални заливания на пътното платно и улици. Затворен е разклонът за плаж „Нестинарка” откъм с. Бродилово. Има локални наводнения в ниските части на Лозенец. Реките и деретата не преливат към момента, но се стича голямо количество вода от републиканската пътна мрежа. Заради проливния дъжд - неучебен ден за училища и детски градини на територията на цялата община. Мярката е с цел превенция и се наложи след 7.00 часа на 7.10.2025 г. поради усилване на дъжда. Социален патронаж и млечна кухня работят за момента”, посочват от Общинския щаб в Царево.

Интензивния дъжд през цялата нощ остави аварийни екипи и тези на МВР и „Гранична полиция” на крак цяла нощ на територията на община Царево.

„Обстановката в областта е спокойна. До сутринта нямаше опасност на територията на всичките 13 общини. Само на територията на община Царево е обявен неучебен ден”, обяви областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Превантивно хората, които живеят край деретата, които на два пъти се пълнят с вода и наводняват Царево, са напуснали домовете си.

„През вчерашния ден колеги обходиха жилищата на хората и всички бяха предупредени, включително и писмено. Никой не пожела да му бъде осигурен хотел от общината. Споделяха, че имат близки, при които да отидат. За момента нямаме данни за хора в нужда или в бедстващо положение”, обобщи зам.-кметът на Община Несебър Денис Диханов.

В Община Приморско продължава изпомпването на вода от язовир „Ново Паничарево”, където нивото достигна до около метър преди преливника. Помпи с дебит от 400 литра в секунда прехвърлят вода към язовир „Ясна поляна”, където все още има свободен обем и опасност за населението няма.

 

