След като клон падна и уби мъж в Пловдив: Съпругата на загиналия завежда дело

По случая беше отстранен директорът на Общинско предприятия „Градини и паркове”

26 август 2025, 07:41
С викове "Убийци!": Протестиращи нахлуха в АГ-комплекса на болницата в Русе
Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне
Обвиниха момче за палежа на пожара в София в неделя
Пожар пламна до АМ „Тракия” (ВИДЕО)
Транспортираха в „Пирогов“ детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг
Родилка почина в болница в Русе
Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

С лед фаталния инцидент в Пловдив, при който 78-мъж загина, ударен от паднал клон на дърво, съпругата на жертвата заяви, че веднага след погребението ще заведе дело.

„Само да мине погребението, завеждам дело. Набелязала съм си хора, ще ги съдя до последно. Не за пари, а за да разберат, че не си гледат работата. За това получават заплати”, каза Елена Богутлиева.

След фаталния инцидент в Пловдив: Уволниха директора на "Градини и паркове"

По случая вече беше отстранен директорът на Общинско предприятия „Градини и паркове”.

Владимир Илиев твърди, че е подавал сигнали към общината за опасни дървета.

„Чрез ваши колеги преди две години направихме репортаж за цялата редица от дървета, всички тези тополи. Познат съм в социалните мрежи като експерт по микология и биология. Това е моe хоби. Забелязах, че всяко второ дърво е засегнато от една дърворазрушаваща гъба - тополова панчушка. Тя не засяга живи дървета, а само мъртви. Това означава, че дървесината на тези дървета е компрометирана. Тя е загинала и те се разрушават отвътре. Решението е отстраняване. Дърветата отдавна са в края на живота си”, заяви Илиев, цитиран от NOVA.

Meждувременно от общината в Пловдив съобщиха, че започва проверка на състоянието на дърветата по поречието на река Марица и ще премахват потенциално опасните клони.

Клон падна и уби възрастен мъж в Пловдив

Елена Богутлиева разказа и как се е случил инцидентът.

„В 13:00 часа ми се обадиха от полицията, че е в Спешното. Щях да припадна от притеснение. Обадих се на сина ми. Отидохме веднага. Беше в шокова зала. Казаха, че трябва да се оперира, защото е с три счупени шийни прешлена, тазови прешлени, ръката му почти счупена, а на главата му имаше огромна рана. Получил е силна аритмия. На сутринта дежурният лекар ми се обади и каза, че е починал от масивен инфаркт”, обясни Елена Богутлиева.

Съпругът ѝ редовно правил разходки покрай Марица.

„Клонът като се е отчупил, право върху главата му. Момче и момиче от съседната пейка са се обадили на полицията, пожарната. Мъжът ми е бил затиснат”, каца Богутлиева.  

Източник: NOVA    
Пловдив дърво загинал мъж съпруга дело
