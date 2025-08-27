След като бъде екстрадиран обратно в България: Какво ще се случи с Никола Николов-Паскал

Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ

С оченият за контрабандист Никола Николов - Паскал трябва да бъде екстрадиран у нас от Сърбия. Той беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. 64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като аферата „Митници”.

Екстрадират Никола Николов-Паскал в България

Свързан е с участие в организирана престъпна група, заедно с бившата шефка на агенцията Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, баща и син – Марин и Стефан Димитрови от Хасково и бивш директор в „Гранична полиция”.

По информация на NOVA екстрадирането трябва да стане през граничен пункт „Калотина”.

Оттам той трябва да бъде конвоиран от Главна дирекция „Охрана” до следствения арест на „Г.М. Димитров" в София, където да му бъде предявено обвинението и да бъде задържан евентуално до 72 часа.

Сърбия пусна Никола Николов - Паскал под домашен арест

„Към ноември 2024 година смело мога да заявя, че не е имало абсолютно никакви доказателства за съпричастност на г-н Николов към организирана престъпна група. Категорично заявявам, че той не познава нито едно от длъжностните лица. Нито Банкова, нито Коцев, нито пък има данни за такива познанства или СРС-та”, заяви Галя Гълъбова, адвокат на Никола Николов.