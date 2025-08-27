България

След инцидента с електрическо колело: Какво е състоянието на тежко пострадалото дете от Арчар

Другото пострадало момиче е освободено за домашно лечение

27 август 2025
"Плаках с глас няколко часа": Григор Димитров проговори за контузията си от "Уимбълдън"

12-годишно момче от село Арчар, което пострада тежко след падане от електрическо колело, вече е по-добре и със стабилни показатели. Това обяви началникът  на отделение по Хирургия - МБАЛ "Д-р Стамен Илиев"  д-р Красимир Каменов.

Детето беше транспортирано по спешност в монтанската болница с множество травми – наложила се е сложна операция, при която лекарите са отстранили единия му бъбрек.

На превозното средство са пътували две деца. Другото дете също е пострадало, с наранявания е и било с мозъчно сътресение, но вече е добре и е освободено за домашно лечение.

 „Момчето дойде в крайно тежко състояние. Имаше разкъсване на черва и беше с тотално прекъснат бъбрек. Операцията мина успешно, но все още има опасност за живота му, защото са минали по-малко и от 48 часа след медицинската намеса. Възстановяването на детето ще отнеме месеци”, обясни пред NOVA д-р Каменов.

Законът забранява всички лица под 16-годишна възраст да управляват  електрически превозни средства, а също така и да превозват други хора.

Източник: NOVA    
