Пиян шофьор се заби с над 100 км/ч в блок в София

Тежък инцидент е станал в късните часове на 26 август (вторник) в столицата. Лек автомобил, движещ се с над 100 км/ч се забил във входа на жилищен блок в квартал „Дружба“ 2. Инцидентът е станал на ул. „Обиколна“.

За случая съобщи в социалната мрежа Facebook заместник-кметът на район „Искър“ Борис Цветков.

По думите му, зад волана е бил млад мъж, чиято алкохолна проба е отчела 1,44 промила. Водачът предстои да бъде тестван и за наркотици.

„Шофьорът оцеля след жестокия удар. По пътя си е отнесъл ограничители от велоалеята, пресекъл е през градинка, съборил е борче и няколко дървета,

а след това се е блъснал в блока и колата се е завъртяла“, разказа Цветков.

„След това шофьорът изпи две шишета вода, защото бил притеснен и жаден, и има 1,44 алкохол в кръвта при взетата проба. Сега ще го тестват и за наркотици. Останаха хора от квартала, за да дадат показания за инцидента. Тези безумия трябва да бъдат прекратени“, подчерта зам.-кметът на район „Искър“.