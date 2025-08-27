Свят

Картина, открадната от нацисти преди 80 години, се появи в обява на къща за продан

Обява на къщата на високопоставен нацистки служител показва Portrait of a Lady от Джузепе Гисланди, висяща над диван

27 август 2025, 12:57
Картина, открадната от нацисти преди 80 години, се появи в обява на къща за продан
Източник: Getty Images

Е мблематична картина, открадната от нацистите от еврейски търговец на изкуство в Амстердам, беше забелязана на уебсайт на агент по недвижими имоти, който продава къща в Аржентина – повече от 80 години след като е била взета, предаде BBC.

Снимка от обявата показва Portrait of a Lady от Джузепе Гисланди, висяща над диван в имот близо до Буенос Айрес. Къщата някога е принадлежала на високопоставен нацистки служител, който се премества в Южна Америка след Втората световна война.

Картината, включена в база данни за изгубено военновременно изкуство, е проследена, след като къщата е обявена за продажба от дъщерята на служителя, съобщава холандският вестник AD.

Произведението е сред стотиците творби, които нацистите са иззели от търговеца на изкуство Жак Гудстикер, който помагал на други евреи да избягат по време на войната. Гудстикер загива при инцидент в морето по време на бягството си от Холандия и е погребан в Англия.

Над 1100 творби от колекцията на Гудстикер са изкупени при принудителна продажба от висши нацисти след смъртта му, включително от райхсмаршал Херман Гьоринг. След войната част от произведенията са открити в Германия и изложени в Rijksmuseum в Амстердам като част от холандската национална колекция. Единственият =наследник на Гудстикер, снаха му Марей фон Сахер, възстановява 202 творби през 2006 г., съобщава AD.

Въпреки това една картина – портрет на графиня Колеони от къснобароковия художник Джузепе Гисланди – остава неизвестна досега.

Разследване на AD разкрива документи от войната, според които произведението е било притежание на Фридрих Каджиен, офицер от СС и старши финансов помощник на Гьоринг. Той бяга в Швейцария през 1945 г., преди да се премести в Бразилия и по-късно в Аржентина, където става успешен бизнесмен.

Каджиен – описван като „долна змия“ от американските следователи – умира през 1979 г. Американски файлове, видени от AD, отбелязват, че той притежава значителни активи и „все още може да бъде ценен за нас“.

АD твърди, че е правил многократни опити през годините да разговаря с двете дъщери на покойния нацист в Буенос Айрес за баща им и за изчезналите произведения на изкуството, но без резултат.

Късметът обаче се усмихва на репортерите, когато една от дъщерите обявява дома на баща си за продажба чрез агент по недвижими имоти, специализиран в луксозни имоти в Аржентина.

„Няма причина да смятаме, че това може да е копие“, казаха Анелис Кул и Пери Шриер от Агенцията за културно наследство на Холандия (RCE), след като са прегледали изображенията за AD.

Друго откраднато произведение – флорален натюрморт от холандския художник от 17-ти век Абрахам Миньон – също беше забелязано в социалните мрежи на сестрата на Каджиен, съобщава AD.

Всички опити да се свържат със сестрите след като снимката беше публикувана, се оказаха безуспешни, като една от тях казала: „Не знам каква информация искате от мен и не знам за каква картина говорите“.

Адвокатите на имението на Гудстикер обявиха, че ще направят всичко възможно, за да върнат картината.

„Моето семейство има за цел да възстанови всяко едно произведение на изкуството, ограбено от колекцията на Жак, и да възвърне наследството му“, заяви фон Сахер.

Източник: BBC    
