Времето в сряда – слънчево и по-топло

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

27 август 2025, 06:30
Екстрадират Никола Николов-Паскал в България

Екстрадират Никола Николов-Паскал в България
Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ

Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ
Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха

Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха
Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

"Плаках с глас няколко часа": Григор Димитров проговори за контузията си от "Уимбълдън"
Караджов: Ще има нови правила, чрез които „Морска администрация" да следи атракционите с потенциален риск

Караджов: Ще има нови правила, чрез които „Морска администрация“ да следи атракционите с потенциален риск
МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Внимавайте къде и каква храна консумирате, стомашно-чревните вируси са активни в края на лятото

Внимавайте къде и каква храна консумирате, стомашно-чревните вируси са активни в края на лятото

През нощта ще бъде ясно и почти тихо.

В сряда

ще бъде слънчево. Над западните и северните райони ще има разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София – около 28 градуса. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините

ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, а по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра – около 14 градуса.

По Черноморието

ще бъде слънчево. Ще духа по-често умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 46 мин. и залязва в 20 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 23 мин. Луната в София изгрява в 10 ч. и 59 мин. и залязва в 21 ч. и 45 мин. Фаза на Луната: четири дни след новолуние.

В четвъртък и петък

ще бъде слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната – по-често умерен. Температурите ще се повишават и в петък максималните ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса.

Източник: НИМХ    
времето прогноза
Времето в сряда – слънчево и по-топло

Времето в сряда – слънчево и по-топло

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

Иран е гневен, предупреди Европа, че ще даде "суров отговор"

Иран е гневен, предупреди Европа, че ще даде "суров отговор"

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

Какво представлява котешкият вирус на херпес

Какво представлява котешкият вирус на херпес

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 21 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 19 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 18 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 19 часа

След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

Свят Преди 35 минути

"Президентът няма правомощия да уволни управителя на Федералния резерв", заяви нейният адвокат

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

България Преди 1 час

Единият от пострадалите загина от травмите си в болница, а другият е с тежки наранявания

Това е най-добрият град в света за хора под 30 години

Това е най-добрият град в света за хора под 30 години

Свят Преди 1 час

Проучване на Time Out разкри големи разлики в предпочитанията на Gen Z и останалите поколения

"Мозъкът за роботи" на Nvidia ще промени роботиката

"Мозъкът за роботи" на Nvidia ще промени роботиката

Технологии Преди 1 час

Той ще позволи обработка на информация в реално време

Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната

Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната

Свят Преди 9 часа

Зеленски: И в бъдеще всичко ще зависи само от готовността на световните лидери

Турция строи огромна платформа за газ в Черно море

Турция строи огромна платформа за газ в Черно море

Свят Преди 9 часа

Тя ще бъде с 273 метра дължина

Мъж нападна с брадва офис на политическа партия в Добрич

Мъж нападна с брадва офис на политическа партия в Добрич

България Преди 9 часа

Към момента извършителят не дава обяснения какви са мотивите му

Тръмп: Ще искам смъртно наказание за всяко убийство във Вашингтон

Тръмп: Ще искам смъртно наказание за всяко убийство във Вашингтон

Свят Преди 9 часа

Тръмп се възползва от правен вакуум, за да изпрати Националната гвардия във Вашингтон

Момичета скочиха от движещ се влак край Клисура

Момичета скочиха от движещ се влак край Клисура

България Преди 9 часа

Те са настанени в болница в Пловдив

Издирват възрастна жена, изчезнала в София

Издирват възрастна жена, изчезнала в София

България Преди 10 часа

Тя е с деменция и може да е дезориентирана, съобщава семейството ѝ

НАТО вдигна изтребители заради руски самолет

НАТО вдигна изтребители заради руски самолет

Свят Преди 10 часа

Ситуацията в района става все по-напрегната

Суперзвездата Тейлър Суифт обяви, че е сгодена

Суперзвездата Тейлър Суифт обяви, че е сгодена

Любопитно Преди 11 часа

Тя придружи публикацията със снимки

Тази красавица е новият премиер на Литва

Тази красавица е новият премиер на Литва

Свят Преди 12 часа

Ругиниене е бивш синдикален лидер и стана министър едва наскоро

Украйна призна: Русия влезе в Днипропетровска област

Украйна призна: Русия влезе в Днипропетровска област

Свят Преди 13 часа

Трегубов: Да, те са навлезли и в момента се водят боеве

Предлагат 620 евро минимална заплата от 2026 г.

Предлагат 620 евро минимална заплата от 2026 г.

България Преди 13 часа

По-високият размер на минималната заплата ще увеличи доходите на близо 600 000 души

Областният управител на Плевен е готов да подаде оставка, ако Желязков я поиска

Областният управител на Плевен е готов да подаде оставка, ако Желязков я поиска

България Преди 13 часа

Росен Желязков заяви, че дава двуседмичен срок за подобряване координацията при решаването на проблема с водата в Плевен

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 27 август, сряда

Edna.bg

Антоанет Пепе разкрива: Вдигаме сватба с Иво след 2 седмици, ще има 130 гости

Edna.bg

ЦСКА 1948 гласи още един изходящ трансфер

Gong.bg

Грузински национал пристигна за подпис с ЦСКА 1948

Gong.bg

За тайните на съзнанието и уникалната операция с цигулка: Говори един от най-прочутите неврохирурзи в света (ВИДЕО)

Nova.bg

Топлофикационна шахта стои отворена от месеци на оживен булевард в София

Nova.bg