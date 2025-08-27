България

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

Според него на малчуганите им липсва уютът на семейната среда

27 август 2025, 09:17
Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов
След инцидента с електрическо колело: Какво е състоянието на тежко пострадалото дете от Арчар

След инцидента с електрическо колело: Какво е състоянието на тежко пострадалото дете от Арчар
Времето в сряда – слънчево и по-топло

Времето в сряда – слънчево и по-топло
Екстрадират Никола Николов-Паскал в България

Екстрадират Никола Николов-Паскал в България
Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ

Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ
Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха

Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха
Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

"Плаках с глас няколко часа": Григор Димитров проговори за контузията си от "Уимбълдън"

С лед като две малки деца избягаха във вторник от детска градина „Св. Анна“ в Сапарева баня, кметът на общината е назначил проверка по случая.

Сигналът е подаден от тяхната майка.

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

След бързи издирвателни действия на полицията от Сапарева баня и Дупница, братчетата на 4 и 6 години бяха намерени за по-малко от час в търговски обект в центъра на града. Добрата новина е, че децата са в добро здравословно състояние.

„Назначил съм проверка по случая, но децата наистина са проблемни. Според мен им липсва уютът на семейната среда. В детската градина не липсва контрол, за първи път ни се случва подобно нещо. Това е единичен пропуск”, заяви пред NOVA кметът Калин Гелев.

По думите на директора на детската градина Цветана Гладникова инцидентът станал около 10:00 ч. сутринта, докато децата били навън за игра във вътрешния двор. Старшата учителка в този момент е раздавала вода на децата.

„Най-вероятно братчетата са използвали страничния вход на сградата – предвиден за доставки на храна и материали. В детската градина в момента функционира само една сборна група с около 20-22 деца. Назначила съм вътрешна проверка по случая. Ако има установени нередности, ще действаме според закона“, посочи Гладникова.

Източник: NOVA    
сапарева баня деца детска градина бягство
Последвайте ни
Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

Иран е гневен, заплаши Европа със

Иран е гневен, заплаши Европа със "суров отговор"

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Как да действаме, ако пчела ужили кучето ни

Как да действаме, ако пчела ужили кучето ни

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 22 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 20 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 19 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 21 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пхенян обвини президента на Южна Корея в "лицемерие"

Пхенян обвини президента на Южна Корея в "лицемерие"

Свят Преди 4 минути

Северна Корея критикува президент Лий Дже Мюнг заради неговите изказвания относно ядреното разоръжаване на Корейския полуостров

10 нетипични симптома на диабет, които най-често се проявяват в краката

10 нетипични симптома на диабет, които най-често се проявяват в краката

Любопитно Преди 5 минути

Ето признаците, на които е добре да се обърне внимание

.

Израел и „Хамас“ с противоположни версии за атаката срещу болница в Газа

Свят Преди 16 минути

Движението отрече да е имало негови бойци по време на удара в болница "Насер"

Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица

Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица

Свят Преди 21 минути

Уиткоф отбеляза, че според него руският президент Владимир Путин "полага добросъвестно усилия" да допринесе за постигането на дипломатическо решение

<p>Смъртоносна епидемия: Холерата взе десетки жертви в Африка</p>

Смъртоносна епидемия: Холерата взе десетки жертви в Африка

Свят Преди 24 минути

От началото на годината са били регистрирани епидемии от това инфекциозно заболяване в около 20 африкански държави

Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

Свят Преди 27 минути

Нанесени са обаче щети на седем жилищни блока в центъра на Ростов на Дон

Бърза рецепта за бананов сладолед, готов само за 10 минути

Бърза рецепта за бананов сладолед, готов само за 10 минути

Любопитно Преди 31 минути

Ето как да си приготвите този супер лесен сладолед у дома

,

Тръмп свиква "голяма среща" за бъдещето на Газа в Белия дом

Свят Преди 38 минути

Администрацията на Тръмп разработва "много подробен план" за следвоенното бъдеще на палестинската територия

Starship на SpaceX успя! Успешен полет и кацане в Индийския океан

Starship на SpaceX успя! Успешен полет и кацане в Индийския океан

Свят Преди 1 час

Този десети тестов полет бе извършен след три опита във въздуха и един на Земята, завършили с експлозия

Жена отслабна благодарение на 7 навика: Тялото ѝ се промени напълно

Жена отслабна благодарение на 7 навика: Тялото ѝ се промени напълно

Любопитно Преди 1 час

Цялата история може да прочетете в следващите редове

Тръмп предупреди Русия: Това, което обмислям, е много, много сериозно

Тръмп предупреди Русия: Това, което обмислям, е много, много сериозно

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ изрази готовност да наложи санкции на Москва, ако не се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна

<p>5,9 по Рихтер разтърси руския Северен Кавказ</p>

Земетресение от 5,9 по Рихтер разтърси руския Северен Кавказ

Свят Преди 1 час

Трусът е станал в акваторията на Каспийско море

След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

"Президентът няма правомощия да уволни управителя на Федералния резерв", заяви нейният адвокат

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

България Преди 2 часа

За този пост от правителството ще посочат Мирослав Рашков

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

България Преди 2 часа

Единият от пострадалите загина от травмите си в болница, а другият е с тежки наранявания

<p>Над 80 акта за участие в гонки в София от началото на годината</p>

Митов: От началото на годината в София са съставени над 80 акта за участие в гонки

България Преди 2 часа

Патрули на СДВР всекидневно обхождат зоните, където се събират любителите на високите скорости

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Деян Донков на 51! Вижте го с тримата му сина днес!

Edna.bg

Какво ядат Кейт, Уилям и трите им деца: Списъкът ще ви изненада

Edna.bg

Реал Мадрид опитва да отмъкне защитник на Байерн без пари

Gong.bg

Четири последни билета ще бъдат раздадени за основната фаза на Шампионската лига

Gong.bg

Мъжът, който твърди, че е отвлечен и бит от Васил Михайлов: Искаше да му се плаща "такса спокойствие"

Nova.bg

За тайните на съзнанието и уникалната операция с цигулка: Говори един от най-прочутите неврохирурзи в света (ВИДЕО)

Nova.bg