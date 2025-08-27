След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

"Плаках с глас няколко часа": Григор Димитров проговори за контузията си от "Уимбълдън"

С лед като две малки деца избягаха във вторник от детска градина „Св. Анна“ в Сапарева баня, кметът на общината е назначил проверка по случая.

Сигналът е подаден от тяхната майка.

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

След бързи издирвателни действия на полицията от Сапарева баня и Дупница, братчетата на 4 и 6 години бяха намерени за по-малко от час в търговски обект в центъра на града. Добрата новина е, че децата са в добро здравословно състояние.

„Назначил съм проверка по случая, но децата наистина са проблемни. Според мен им липсва уютът на семейната среда. В детската градина не липсва контрол, за първи път ни се случва подобно нещо. Това е единичен пропуск”, заяви пред NOVA кметът Калин Гелев.

По думите на директора на детската градина Цветана Гладникова инцидентът станал около 10:00 ч. сутринта, докато децата били навън за игра във вътрешния двор. Старшата учителка в този момент е раздавала вода на децата.

„Най-вероятно братчетата са използвали страничния вход на сградата – предвиден за доставки на храна и материали. В детската градина в момента функционира само една сборна група с около 20-22 деца. Назначила съм вътрешна проверка по случая. Ако има установени нередности, ще действаме според закона“, посочи Гладникова.