МС увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лева

Това съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова

27 август 2025, 12:57
МС увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лева
Източник: БТА

М инистерският съвет взе решение за увеличаване на капитала на Българската банка за развитие (ББР) с 4 млрд. лв. и прие постановление, свързано с извършване на промени по бюджета на Министерството на финансите във връзка със взетото решение. Това каза на брифинг в Министерския съвет министърът на финансите Теменужка Петкова. 

„Приетите актове на Министерския съвет са в изпълнение на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2025 – 2028 г., която представлява мотиви към Закона за бюджета за 2025 г. ББР е еднолично акционерно дружество, правата на държавата се упражняват от министъра на финансите. Банката осъществява своята дейност по условията и по реда на Закона за кредитните институции, но наред с това - и по специалния Закон за Българската банка за развитие. Една от основните цели на банката, съгласно закона, е именно да осигурява инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти, приоритетни за икономиката на страната“, подчерта министър Петкова. 

Тя увери, че средствата за увеличаването на капитала на ББР по никакъв начин не влияят на дефицита. 

Източник: Иван Лазаров, БТА    
ББР бюджет Петкова
biss.bg
Toyota намери практично решение какво да се прави със старите батерии на EV

Toyota намери практично решение какво да се прави със старите батерии на EV

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
<p>Медицинска сестра рискува живота си, за да ваксинира новородено бебе (ВИДЕО)</p>

Медицинска сестра прекоси буйна река, за да ваксинира новородено бебе (ВИДЕО)

Свят Преди 4 минути

„Графикът за имунизация на бебето изискваше незабавно внимание. Нищо друго не ми минаваше през ума"

Президентът Румен Радев пристигна на посещение в Германия

Президентът Румен Радев пристигна на посещение в Германия

Свят Преди 15 минути

Държавният глава ще участва в откриването на нов, високотехнологичен завод на германския концерн "Райнметал"

Нетаняху призна геноцида над арменците в Османската империя

Нетаняху призна геноцида над арменците в Османската империя

Свят Преди 31 минути

Той направи това в подкаста на журналиста Патрик Бет-Давид

Крис Дженър сподели за новия си фейслифт: "Може да бъде вдъхновяващо"

Крис Дженър сподели за новия си фейслифт: "Може да бъде вдъхновяващо"

Любопитно Преди 32 минути

„Имах фейслифт преди около 15 години, така че беше време за поддръжка“

Увеличават бюджета на Министерството на енергетиката с 1,5 млрд. лева

Увеличават бюджета на Министерството на енергетиката с 1,5 млрд. лева

България Преди 35 минути

Средства ще послужат за увеличение на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ)

Край на статичния гейминг

Край на статичния гейминг

Технологии Преди 41 минути

Rexona и П.Е.Ш.О. превъртат играта

<p>Тръмп насочи военни кораби към Венецуела заради картел</p>

Тръмп погна Картела на слънцата - американски бойни кораби се насочват към Венецуела

Свят Преди 44 минути

Венецуела изпраща войски към границата с Колумбия за борба с наркотрафика на фона на засилващия се натиск от САЩ

Забравената история на „Синдром К“: Как измислената болест спаси евреи от Холокоста

Забравената история на „Синдром К“: Как измислената болест спаси евреи от Холокоста

Любопитно Преди 1 час

В епоха, когато историите за надежда и спасение са изключителна рядкост, се появяват отделни примери за хора и групи, проявили невероятна смелост, за да спасят човешки животи

,

Всеки четвърти българин е над 65 години, показва нов доклад

България Преди 1 час

Това сочат данните на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България

Лейбъристите влизат в сблъсък с Найджъл Фараж заради Брекзит

Лейбъристите влизат в сблъсък с Найджъл Фараж заради Брекзит

Свят Преди 1 час

Управляващата партия заявява, че евроскептикът, чиято Reform UK набира скорост в социологическите проучвания, ще върне Великобритания "назад", ако отмени новата сделка за Брекзит

След като бъде екстрадиран обратно в България: Какво ще се случи с Никола Николов-Паскал

След като бъде екстрадиран обратно в България: Какво ще се случи с Никола Николов-Паскал

България Преди 1 час

Той беше задържан миналата година в Белград

Заловиха близо 50 кг марихуана, укрита в соларни панели на Митница Варна

Заловиха близо 50 кг марихуана, укрита в соларни панели на Митница Варна

България Преди 2 часа

Стойността ѝ възлиза на 985 000 лева (503 622 евро)

,

Стотици хиляди чатове в Grok, показани в резултатите от Google

Свят Преди 2 часа

Търсене в Google в четвъртък разкри, че са индексирани близо 300 000 разговора в Grok

Тейлър Суифт и Травис Келси - любовната приказка, започнала с рискован ход

Тейлър Суифт и Травис Келси - любовната приказка, започнала с рискован ход

Любопитно Преди 2 часа

От пропусната гривна за приятелство до годежен пръстен с диамант – романтиката на Тейлър Суифт и Травис Келси завладя феновете по света

Правителството предлага да бъдат назначени 19 посланици и един постоянен представител в ООН

Правителството предлага да бъдат назначени 19 посланици и един постоянен представител в ООН

България Преди 2 часа

Това обяви министърът на външните работи Георг Георгиев

Мариам Абу Дака

Прощалното писмо на палестинска журналистка, убита в Газа, до сина ѝ

Свят Преди 2 часа

Мариам Абу Дака беше убита при израелската аката срещу болница „Насър“ в южна Газа

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Голям късмет и изобилие за ТЕЗИ 4 ЗОДИИ на 27 август 2025 г.

Edna.bg

Какво ядат Кейт, Уилям и трите им деца: Списъкът ще ви изненада

Edna.bg

Още една раздяла в ЦСКА

Gong.bg

Не пропускайте! 6 топ мача на живо с картина в Gong.bg

Gong.bg

Безводие, контрол върху атракционите и нови назначения - основните теми в заседанието на МС

Nova.bg

Екстрадираха обратно у нас Никола Николов-Паскал (ВИДЕО)

Nova.bg