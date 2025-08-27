Крис Дженър сподели за новия си фейслифт: "Може да бъде вдъхновяващо"

К рис Дженър, на 69 години, говори за скорошния си фейслифт за първи път в интервю за Vogue Arabia, показвайки младежките си черти във фотосесия, предаде Page Six.

„Имах фейслифт преди около 15 години, така че беше време за поддръжка“, разкри звездата от септемврийската корица. „Реших да направя този фейслифт, защото искам да бъда най-добрата версия на себе си и това ме прави щастлива.“

Kris Jenner looks like this now.

Her rep said



"Dr. Steven Levine did Kris Jenner’s recent work." It's unclear what is new - though Levine is an aesthetic and reconstructive plastic surgeon who specializes in "natural-looking enhancements" including facelifts, neck lifts,… pic.twitter.com/RwMGl4FFBp — Theresa Longo Fans (@BarkJack_) May 23, 2025

Дженър, която навършва 70 през ноември, коментира и подхода си към стареенето: „Само защото остарявате, това не означава, че трябва да се откажете от себе си. Ако се чувствате комфортно в кожата си и искате да остареете с достойнство, тоест не искате да си правите нищо– тогава не правете нищо. Но за мен това е остаряване по моя начин. Това е моята версия.“

Тя също потвърди, че процедурата е извършена от д-р Стивън Ливайн.

Kris Jenner opens up about viral facelift for Vogue Arabia: ‘This is aging gracefully’ https://t.co/8DlaaFho5v pic.twitter.com/qvW278xg07 — Page Six (@PageSix) August 26, 2025

Майката на шест деца получи подкрепата на семейството си – най-малката ѝ дъщеря Кайли дори я придружила на назначението, докато Ким присъствала чрез FaceTime.

„Разбира се, дъщеря ми Кайли отиде с мен, а Ким беше с мен през цялото време във FaceTime“, каза Дженър.

Тя добави: „Реших да разкрия някои подробности, защото смятам, че може да бъде вдъхновяващо за хора, които не се чувстват добре със себе си. Дори когато ми направиха смяна на тазобедрената става, снимахме целия процес. Убеждена съм, че споделянето на тези неща може да е полезно.“

Kris Jenner is dishing on her viral fresh look! The reality star tells 'Vogue Arabia' she got a facelift and it's her version of "aging gracefully."https://t.co/qoO41pEBm2 — Entertainment Tonight (@etnow) August 26, 2025

В типичния си дух Дженър използва процедурата и за бизнес – като продава тениски с надпис „I Have What Kris Jenner Is Having“ – фраза, измислена от фризьора Крис Апълтън, за \$40 чрез марката на сина ѝ Робърт Кардашиян, Артур Джордж.