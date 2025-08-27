България

МОН обяви кога ще са ученическите ваканции през новата година

Учениците ще имат есенна, коледна, междусрочна и пролетна ваканция

27 август 2025, 14:42
МОН обяви кога ще са ученическите ваканции през новата година
Източник: istockphoto

М инистерството на образованието и науката утвърди графика за учебното време, който беше публикуван преди месец за обществено обсъждане.

Както първоначално беше предложено, учениците ще почиват:

  • Есенна ваканция

От 31 октомври до 3 ноември включително.

  • Коледна ваканция

Коледната ваканция ще бъде от 24 декември до 4 януари включително.

  • Пролетна ваканция

Пролетната ваканция за учениците от 1. до 11. клас ще се проведе от 4 до 13 април, а за зрелостниците ще започне на 8 април.

  • Междусрочна ваканция

Почивката между двата учебни срока ще бъде три дни – от 31 януари до 2 февруари включително. На 2 март (понеделник) също няма да се учи. Денят ще се слее с националния празник 3 март, което ще осигури четири последователни почивни дни – от 28 февруари до 3 март.

По традиция неучебни ще бъдат и дните на държавните зрелостни изпити. На 20 май ще се проведе задължителният изпит по български език и литература, а на 22 май – втората матура.

