МОН обяви кога ще са ученическите ваканции през новата година

М инистерството на образованието и науката утвърди графика за учебното време, който беше публикуван преди месец за обществено обсъждане.

Както първоначално беше предложено, учениците ще почиват:

Есенна ваканция

От 31 октомври до 3 ноември включително.

Коледна ваканция

Коледната ваканция ще бъде от 24 декември до 4 януари включително.

Пролетна ваканция

Пролетната ваканция за учениците от 1. до 11. клас ще се проведе от 4 до 13 април, а за зрелостниците ще започне на 8 април.

Междусрочна ваканция

Почивката между двата учебни срока ще бъде три дни – от 31 януари до 2 февруари включително. На 2 март (понеделник) също няма да се учи. Денят ще се слее с националния празник 3 март, което ще осигури четири последователни почивни дни – от 28 февруари до 3 март.

По традиция неучебни ще бъдат и дните на държавните зрелостни изпити. На 20 май ще се проведе задължителният изпит по български език и литература, а на 22 май – втората матура.