Любопитно

Забравената история на „Синдром К“: Как измислената болест спаси евреи от Холокоста

В епоха, когато историите за надежда и спасение са изключителна рядкост, се появяват отделни примери за хора и групи, проявили невероятна смелост, за да спасят човешки животи

27 август 2025, 13:12
Забравената история на „Синдром К“: Как измислената болест спаси евреи от Холокоста
Източник: iStock/Getty Images

М ежду 1941 и 1945 г. нацистка Германия на Хитлер избива около шест милиона евреи – приблизително две трети от еврейското население на Европа – в това, което ще остане в историята като Холокоста.

В епоха, когато историите за надежда и спасение са изключителна рядкост, се появяват отделни примери за хора и групи, проявили невероятна смелост, за да спасят човешки животи. Те са били светли проблясъци в мрачните години, довели до няколко щастливи развръзки. Една от тези истории е по-малко известната, но удивителна история за „Синдром К“ – измислена болест, създадена от италиански лекари, с която те успяват да подмамят нацистите и да спасят десетки евреи. Макар преследването на евреите в Италия да остава в сянката на масовото унищожение на еврейските общности в Източна Европа, между 8 000 и 9 000 италиански евреи загиват по време на Холокоста.

  • Закони, окупация и началото на депортациите

През 1938 г., по време на фашисткия режим на Бенито Мусолини, срещу италианските евреи са приети редица дискриминационни закони, които ограничават правата им. Едва след падането на режима през 1943 г. и окупацията на Италия от нацистките сили опасността става смъртоносна – евреите започват да бъдат систематично арестувани и депортирани към лагерите на смъртта.

От септември 1943 г. марионетната Италианска социална република, отново оглавявана от Мусолини, стартира кампания по арести и депортации. До март 1945 г. близо 10 000 евреи са изпратени в концентрационни лагери, а едва около 1000 оцеляват и се завръщат. На 16 октомври 1943 г. нацистки войници нахлуват в римското еврейско гето. На едва няколкостотин метра оттам се намира 450-годишната болница „Фатебенефратели“, разположена на малкия остров в река Тибър.

  • Болница–убежище

Под ръководството на професор Джовани Боромео – лекар, който отказал да се присъедини към фашистката партия – католическата болница вече се славела като убежище за преследвани евреи. Тук на работа били приети лекари с фалшива самоличност, сред тях и 28-годишният еврейски медик Виторио Сачердоти, изгубил предишното си място поради религията си. В мазето Боромео дори инсталирал нелегален радиопредавател, с който поддържал връзка с местните партизани.

Когато нацистите нахлули в гетото, болницата отворила врати за бягащите евреи. Боромео, Сачердоти и техният колега Адриано Осичини измислили дързък план: всички укриващи се евреи да бъдат регистрирани като пациенти, „болни“ от смъртоносно и силно заразно заболяване, наречено „Il Morbo di K“ – Синдром К. Болестта, разбира се, не съществувала. Осичини избрал името като „намек“ за двама високопоставени нацисти: Алберт Кесерлинг, командващ германските сили в Рим, и Херберт Каплер, началник на СС полицията в града, по-късно отговорен за Ардеатинското клане.

За да поддържат илюзията, лекарите подготвили отделения, в които уж били изолирани „заразени“. Те съветвали „пациентите“ да кашлят силно винаги, когато наблизо се появи германски войник.

  • Как „Синдром К“ уплаши нацистите

Когато нацистите дошли да претърсят болницата, били предупредени за смъртоносното неврологично заболяване, чиито симптоми включвали конвулсии, парализа, обезобразяване и неизбежна смърт. Уплашени от зараза, войниците отказали да влязат.

Десетилетия по-късно д-р Сачердоти си спомня пред BBC: „Нацистите си помислиха, че е рак или туберкулоза, и избягаха като зайци.“

С времето лекарите започнали да прехвърлят укриващите се в други безопасни къщи в града. Със съгласието на Боромео и приора отец Маурицио, Сачердоти дори прехвърлил пациенти от еврейската болница в гетото към „Фатебенефратели“, където били в по-голяма сигурност – действие, което спасило още животи.

През май 1944 г. нацистите най-накрая нахлули в болницата. Благодарение на внимателната инсценировка, единствено петима полски евреи били заловени да се крият на балкон – те също оцелели, тъй като месец по-късно Рим бил освободен.

  • Наследството на „Синдром К“

Историците смятат, че благодарение на този блестящ план между 25 и 100 евреи и политически бежанци били спасени, сред тях и 10-годишният братовчед на д-р Сачердоти.

След войната италианското правителство удостоява професор Боромео с множество отличия. Той умира през 1961 г. в собствената си болница. Десетилетия по-късно неговите оцелели пациенти се обръщат към Яд Вашем, който го признава посмъртно за „Праведник сред народите“.

През 2016 г. и болница „Фатебенефратели“ е удостоена със званието „Дом на живота“ от Международната фондация „Раул Валенберг“. По този повод Осичини, тогава 96-годишен, казва пред в. La Stampa: „Урокът от моя опит беше, че трябва да действаме не заради личния си интерес, а заради принципите. Всичко друго е срамно.“

Всички лекари, участвали в измамата със „Синдром К“, са знаели, че рискуват живота си. Една единствена грешка можела да струва скъпо на всички. И въпреки това техните действия се превърнали в лъч надежда за онези, които нацистите се опитвали да унищожат.

Източник: www.history.co.uk    
Холокост Синдром К Спасяване на евреи Втора световна война Нацисти Италия Болница Фатебенефратели Италиански лекари
Последвайте ни

По темата

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Мрачната история на бананите

Мрачната история на бананите

Заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков подаде оставка, но не беше приета

Заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков подаде оставка, но не беше приета

Уиткоф: Войната в Газа ще приключи до края на годината

Уиткоф: Войната в Газа ще приключи до края на годината

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да разберем дали кучето ни има температура без термометър

Как да разберем дали кучето ни има температура без термометър

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Президентът Румен Радев пристигна на посещение в Германия

Президентът Румен Радев пристигна на посещение в Германия

Свят Преди 16 минути

Държавният глава ще участва в откриването на нов, високотехнологичен завод на германския концерн "Райнметал"

Инспектори от МААЕ се върнаха в Иран

Инспектори от МААЕ се върнаха в Иран

Свят Преди 22 минути

Това е първият екип, който се връща там след прекратяването в началото на юли от Техеран на сътрудничеството с ООН

Увеличават бюджета на Министерството на енергетиката с 1,5 млрд. лева

Увеличават бюджета на Министерството на енергетиката с 1,5 млрд. лева

България Преди 36 минути

Средства ще послужат за увеличение на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ)

Край на статичния гейминг

Край на статичния гейминг

Технологии Преди 42 минути

Rexona и П.Е.Ш.О. превъртат играта

<p>Тръмп насочи военни кораби към Венецуела заради картел</p>

Тръмп погна Картела на слънцата - американски бойни кораби се насочват към Венецуела

Свят Преди 45 минути

Венецуела изпраща войски към границата с Колумбия за борба с наркотрафика на фона на засилващия се натиск от САЩ

Водната криза в Плевен: Регионалният министър със спешни мерки

Водната криза в Плевен: Регионалният министър със спешни мерки

България Преди 1 час

Основният проблем за липсата на вода в Плевен е компрометираната водопреносна мрежа и кражби, заяви министър Иванов

Картина, открадната от нацисти преди 80 години, се появи в обява на къща за продан

Картина, открадната от нацисти преди 80 години, се появи в обява на къща за продан

Свят Преди 1 час

Обява на къщата на високопоставен нацистки служител показва Portrait of a Lady от Джузепе Гисланди, висяща над диван

МС увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лева

МС увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лева

България Преди 1 час

Това съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова

,

Всеки четвърти българин е над 65 години, показва нов доклад

България Преди 1 час

Това сочат данните на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България

Лейбъристите влизат в сблъсък с Найджъл Фараж заради Брекзит

Лейбъристите влизат в сблъсък с Найджъл Фараж заради Брекзит

Свят Преди 1 час

Управляващата партия заявява, че евроскептикът, чиято Reform UK набира скорост в социологическите проучвания, ще върне Великобритания "назад", ако отмени новата сделка за Брекзит

След като бъде екстрадиран обратно в България: Какво ще се случи с Никола Николов-Паскал

След като бъде екстрадиран обратно в България: Какво ще се случи с Никола Николов-Паскал

България Преди 1 час

Той беше задържан миналата година в Белград

Заловиха близо 50 кг марихуана, укрита в соларни панели на Митница Варна

Заловиха близо 50 кг марихуана, укрита в соларни панели на Митница Варна

България Преди 2 часа

Стойността ѝ възлиза на 985 000 лева (503 622 евро)

,

Стотици хиляди чатове в Grok, показани в резултатите от Google

Свят Преди 2 часа

Търсене в Google в четвъртък разкри, че са индексирани близо 300 000 разговора в Grok

Тейлър Суифт и Травис Келси - любовната приказка, започнала с рискован ход

Тейлър Суифт и Травис Келси - любовната приказка, започнала с рискован ход

Любопитно Преди 2 часа

От пропусната гривна за приятелство до годежен пръстен с диамант – романтиката на Тейлър Суифт и Травис Келси завладя феновете по света

Правителството предлага да бъдат назначени 19 посланици и един постоянен представител в ООН

Правителството предлага да бъдат назначени 19 посланици и един постоянен представител в ООН

България Преди 2 часа

Това обяви министърът на външните работи Георг Георгиев

Мариам Абу Дака

Прощалното писмо на палестинска журналистка, убита в Газа, до сина ѝ

Свят Преди 2 часа

Мариам Абу Дака беше убита при израелската аката срещу болница „Насър“ в южна Газа

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Голям късмет и изобилие за ТЕЗИ 4 ЗОДИИ на 27 август 2025 г.

Edna.bg

Какво ядат Кейт, Уилям и трите им деца: Списъкът ще ви изненада

Edna.bg

Още една раздяла в ЦСКА

Gong.bg

Не пропускайте! 6 топ мача на живо с картина в Gong.bg

Gong.bg

Безводие, контрол върху атракционите и нови назначения - основните теми в заседанието на МС

Nova.bg

Екстрадираха обратно у нас Никола Николов-Паскал (ВИДЕО)

Nova.bg