Забравената история на „Синдром К“: Как измислената болест спаси евреи от Холокоста

М ежду 1941 и 1945 г. нацистка Германия на Хитлер избива около шест милиона евреи – приблизително две трети от еврейското население на Европа – в това, което ще остане в историята като Холокоста.

В епоха, когато историите за надежда и спасение са изключителна рядкост, се появяват отделни примери за хора и групи, проявили невероятна смелост, за да спасят човешки животи. Те са били светли проблясъци в мрачните години, довели до няколко щастливи развръзки. Една от тези истории е по-малко известната, но удивителна история за „Синдром К“ – измислена болест, създадена от италиански лекари, с която те успяват да подмамят нацистите и да спасят десетки евреи. Макар преследването на евреите в Италия да остава в сянката на масовото унищожение на еврейските общности в Източна Европа, между 8 000 и 9 000 италиански евреи загиват по време на Холокоста.

Закони, окупация и началото на депортациите

През 1938 г., по време на фашисткия режим на Бенито Мусолини, срещу италианските евреи са приети редица дискриминационни закони, които ограничават правата им. Едва след падането на режима през 1943 г. и окупацията на Италия от нацистките сили опасността става смъртоносна – евреите започват да бъдат систематично арестувани и депортирани към лагерите на смъртта.

От септември 1943 г. марионетната Италианска социална република, отново оглавявана от Мусолини, стартира кампания по арести и депортации. До март 1945 г. близо 10 000 евреи са изпратени в концентрационни лагери, а едва около 1000 оцеляват и се завръщат. На 16 октомври 1943 г. нацистки войници нахлуват в римското еврейско гето. На едва няколкостотин метра оттам се намира 450-годишната болница „Фатебенефратели“, разположена на малкия остров в река Тибър.

Болница–убежище

Под ръководството на професор Джовани Боромео – лекар, който отказал да се присъедини към фашистката партия – католическата болница вече се славела като убежище за преследвани евреи. Тук на работа били приети лекари с фалшива самоличност, сред тях и 28-годишният еврейски медик Виторио Сачердоти, изгубил предишното си място поради религията си. В мазето Боромео дори инсталирал нелегален радиопредавател, с който поддържал връзка с местните партизани.

Когато нацистите нахлули в гетото, болницата отворила врати за бягащите евреи. Боромео, Сачердоти и техният колега Адриано Осичини измислили дързък план: всички укриващи се евреи да бъдат регистрирани като пациенти, „болни“ от смъртоносно и силно заразно заболяване, наречено „Il Morbo di K“ – Синдром К. Болестта, разбира се, не съществувала. Осичини избрал името като „намек“ за двама високопоставени нацисти: Алберт Кесерлинг, командващ германските сили в Рим, и Херберт Каплер, началник на СС полицията в града, по-късно отговорен за Ардеатинското клане.

За да поддържат илюзията, лекарите подготвили отделения, в които уж били изолирани „заразени“. Те съветвали „пациентите“ да кашлят силно винаги, когато наблизо се появи германски войник.

Как „Синдром К“ уплаши нацистите

Когато нацистите дошли да претърсят болницата, били предупредени за смъртоносното неврологично заболяване, чиито симптоми включвали конвулсии, парализа, обезобразяване и неизбежна смърт. Уплашени от зараза, войниците отказали да влязат.

Десетилетия по-късно д-р Сачердоти си спомня пред BBC: „Нацистите си помислиха, че е рак или туберкулоза, и избягаха като зайци.“

С времето лекарите започнали да прехвърлят укриващите се в други безопасни къщи в града. Със съгласието на Боромео и приора отец Маурицио, Сачердоти дори прехвърлил пациенти от еврейската болница в гетото към „Фатебенефратели“, където били в по-голяма сигурност – действие, което спасило още животи.

През май 1944 г. нацистите най-накрая нахлули в болницата. Благодарение на внимателната инсценировка, единствено петима полски евреи били заловени да се крият на балкон – те също оцелели, тъй като месец по-късно Рим бил освободен.

Наследството на „Синдром К“

Историците смятат, че благодарение на този блестящ план между 25 и 100 евреи и политически бежанци били спасени, сред тях и 10-годишният братовчед на д-р Сачердоти.

След войната италианското правителство удостоява професор Боромео с множество отличия. Той умира през 1961 г. в собствената си болница. Десетилетия по-късно неговите оцелели пациенти се обръщат към Яд Вашем, който го признава посмъртно за „Праведник сред народите“.

През 2016 г. и болница „Фатебенефратели“ е удостоена със званието „Дом на живота“ от Международната фондация „Раул Валенберг“. По този повод Осичини, тогава 96-годишен, казва пред в. La Stampa: „Урокът от моя опит беше, че трябва да действаме не заради личния си интерес, а заради принципите. Всичко друго е срамно.“

Всички лекари, участвали в измамата със „Синдром К“, са знаели, че рискуват живота си. Една единствена грешка можела да струва скъпо на всички. И въпреки това техните действия се превърнали в лъч надежда за онези, които нацистите се опитвали да унищожат.